Wall Street acha negativa a saída de Kawall do governo Lula A saída do secretário do Tesouro, Carlos Kawall, é avaliada pelos analistas em Wall Street como uma ocorrência negativa para a perspectiva da disciplina fiscal no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diante da renúncia de Kawall, analistas ponderam que o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernardo Appy, estaria em uma situação delicada por defender, agora praticamente isolado, aprofundamento do ajuste fiscal em um momento em que um afrouxamento está em andamento, como sinaliza o recente aumento do salário mínimo. A saída de Kawall, argumentam os analistas, inevitavelmente reaviva na memória as especulações que também circundaram anteriormente a permanência de Appy. "Este, sem dúvida, não foi um bom presente de fim de ano para o Brasil", disse um estrategista para mercados emergentes de um banco norte-americano. O anúncio feito no último dia útil do ano pegou o mercado esvaziado, sendo que em Nova York o mercado de títulos fecha mais cedo em virtude das celebrações de Ano Novo, e, desta forma, reações mais fortes no mercado doméstico ou nos papéis da dívida brasileira à saída do secretário devem vir nos primeiros dias úteis de 2007, estima o estrategista. "A saída não é uma coisa boa. O Kawall vinha trabalhando para colocar uma pausa no aumento de despesas e, nos últimos dias, já havia rumores de que ele iria sair", observa John Welch, vice-presidente do Lehman Brothers. O secretário, enumera o analista, "era bem conhecido do mercado financeiro e passou pela prova de fogo que foi a volatilidade dos mercados emergentes durante o mês de maio. E ele se saiu muito bem (naquele período)", avalia Welch. Candidatos Como possíveis nomes para substituir Kawall, ele cita o presidente do BNDES, Demian Fiocca, e o próprio Tarcísio Godoy nomeado interinamente para a Secretaria do Tesouro. "Se um destes nomes for confirmado, (a saída) também não seria um desastre", acredita. Para Welch, Appy agora está "em uma situação difícil. A política fiscal parece que já foi sacrificada. O poder é limitado para controlar o que o governo quiser fazer". Alberto Ramos, economista-sênior da Goldman Sachs, diz não esperar uma mudança imediata no curso da política fiscal, mas reconhece que "a saída de Kawall certamente não é uma ocorrência positiva, em virtude do calibre intelectual e do comprometimento com disciplina fiscal e ortodoxia econômica" que o então secretário mantinha. Neste comprometimento, Kawall encontrava suporte em Appy, observa o analista. Ramos lembra que também Bernardo Appy já foi alvo de especulações de que poderia deixar o governo diante de discordância com membros da equipe econômica e do próprio gabinete de Lula. "Appy e Kawall estavam defendendo a necessidade de um ajuste fiscal mais profundo e intenso (particularmente de gastos correntes e uma reforma mais profunda da Previdência) com objetivo de criar espaço para a expansão do investimento público e para começar a aliviar a elevada carga tributária sobre o setor privado", cita Ramos. "No entanto, a necessidade de promover um ajuste fiscal mais profundo, infelizmente, não foi uma tese que encontrou apoio significativo no gabinete da administração Lula, como pode ser visto pelo generoso aumento no salário mínimo, apesar da clara oposição da equipe econômica", completa o analista.