Wall Street acredita que Brasil conseguirá ajuda de bancos O Brasil deverá conseguir dos grandes bancos comerciais norte-americanos e europeus algum compromisso em relação às linhas de crédito, mas nada que envolva um aumento nas exposições dessas instituições ao País, segundo o consenso dos analistas em Wall Street. Na segunda-feira, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, encontram-se com diretores de alto escalão das principais instituições estrangeiras com presença no País na sede do Federal Reserve (Fed), em Nova York. Na opinião do economista-chefe para América Latina do banco de investimentos Salomon Smith Barney, Thomas J. Trebat, quando os bancos concordam em marcar uma reunião de tal envergadura é porque algum tipo de acordo já estaria previamente arranjado. "Essa reunião já está acontecendo tarde. O Brasil não deveria ter fechado o pacote de US$ 30 bilhões com o FMI sem ter um tipo de acordo com os bancos privados", afirmou Trebat à Agência Estado. "Os bancos não teriam concordado com essa reunião se já não houvesse um entendimento prévio de que eles vão manter as linhas de crédito no nível observado a partir de uma certa data em que essas linhas foram reduzidas. Mas será um acordo voluntário por parte dos bancos para manter as linhas de comércio exterior", disse. Na opinião do economista-chefe para o Brasil do banco Lehman Brothers, Paulo Vieira da Cunha, o encontro marcado para esta segunda-feira vai ser diferente da reunião de abril de 1999, quando as autoridades brasileiras embarcaram numa séria de palestras pela Europa, Ásia e Estados Unidos para conseguir o retorno das linhas de crédito para o País após a desvalorização do real. "A reunião desta segunda-feira vai ter um certo sucesso no sentido de que a maioria dos bancos já reduziu sua exposição ao Brasil a níveis desejados. Se o pedido de Malan e Fraga for no sentido de estabilizar as linhas de crédito nos níveis atuais então a reunião terá sucesso. Entretanto, se o pedido for de aumentar a exposição ao Brasil, então não haverá êxito nessa viagem de Fraga e Malan", disse Vieira da Cunha. Segundo ele, a cautela dos bancos em não aumentar o crédito ao Brasil está baseada na preocupação do Fed de que, dada a crise do mercado de crédito nos Estados Unidos, os bancos façam provisionamentos adequados aos créditos de risco ou duvidosos do que incentivar novos empréstimos. "Mas mesmo a manutenção das linhas nos níveis atuais é positivo para o Brasil e o mercado reagirá bem se esse for o desfecho das reuniões da próxima semana.", disse o economista da Lehman Brothers.