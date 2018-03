Wall Street aprova manutenção dos juros e viés de alta A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de manter a taxa Selic inalterada em 26,5% ao ano correspondeu às expectativas de vários analistas em Wall Street. A novidade ficou por conta da adoção do viés de alta, que também não chegou a ser uma surpresa completa. Para o diretor de pesquisa para mercados emergentes do Royal Bank of Scotland, Suhas Ketkar, a decisão do Copom foi acertada. "Esperava que não haveria mudança na taxa de juros pelo Copom, especialmente porque os juros afetam a atividade econômica. Foi uma decisão correta", disse Ketkar à Agência Estado. Ele não acredita que o Banco Central irá usar o viés de alta para elevar a taxa de juros antes da próxima reunião do Copom. "O viés de alta é para manter o mercado em suspense e, conseqüentemente, diminuir as pressões sobre a taxa de câmbio por não ter sido elevada a taxa Selic", explicou Ketkar. Ele também acredita que a decisão de manter os juros como estão reflete uma postura mais relaxada do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a inflação no Brasil, com a revisão da meta anual a ser atingida em setembro (com novo teto de 17,5%). "A idéia de adotar o viés de alta foi boa, mas duvido que eles usem tal viés, a não ser que haja surpresas negativas com a inflação nos próximos trinta dias", disse Ketkar. O diretor de pesquisa para mercados emergentes do Barclays Capital, José Barrionuevo, também considerou a decisão do Copom correta. "Mostra que o Banco Central espera que a inflação comece a ceder mais rapidamente. A adoção do viés de alta indica que eles continuam comprometidos em controlar a inflação", disse. Ele também não acredita que o BC utilizará o viés de alta para elevar a taxa Selic antes da próxima reunião do Copom. "Se houver um desfecho rápido para a guerra contra o Iraque, como é a expectativa da maioria dos analistas, então o preço do petróleo deverá cair, reduzindo as pressões sobre a inflação", comentou Barrionuevo. Além disso, uma taxa de câmbio mais estável e um pouco mais apreciada também ajudará as perspectivas da inflação, segundo o analista do Barclays Capital. Na realidade, Barrionuevo acredita que o Banco Central poderá começar a baixar novamente as taxas de juros já a partir de maio próximo. "Eles (o Banco Central) decidiram não adotar um viés neutro para não dar a impressão de que já poderiam começar a baixar os juros, sem mexer com as expectativas do mercado", disse. Para Barrionuevo, ao adotar o viés de alta o BC está se precavendo com alguma notícia negativa não somente em relação à guerra, mas também em relação à economia norte-americana, caso novos indicadores macroeconônicos venham a decepcionar. "Mas a inflação vai começar a cair no Brasil, mais visivelmente em abril ou maio, com a ajuda de um real mais forte", afirmou.