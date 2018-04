Wall Street cogita queda de Duhalde A saída inesperada do ministro da Economia da Argentina, Jorge Remes Lenicov, fez com vários analistas e economistas em Wall Street passassem a acreditar na queda do presidente Eduardo Duhalde. "A saída de Lenicov e a recusa do Congresso em aprovar o plano Bonex mostra a corrosão do apoio político a Duhalde, o que é mais grave dado o fato de ele ter sido eleito pelo próprio Congresso", afirmou um analista do banco Dresdner Kleinwort Wasserstein afirmou à Agência Estado. Na opinião da analista para Argentina do banco Credit Suisse First Boston (CSFB), Lacey Gallagher, o evidente colapso do suporte político a Duhalde poderá resultar na sua renúncia no curto prazo, a menos que os governadores das províncias e outros políticos reafirmem esse apoio imediatamente. Duhalde convocou uma reunião ontem à noite - sendo que outra está ocorrendo hoje - com os governadores e líderes partidários para determinar se ele ainda tem o apoio suficiente para permanecer no cargo e avançar com o atual plano econômico. "Mas não esperamos um apoio sólido à Duhalde", afirmou. Governo de transição No pior cenário, isto é, se não houver apoio algum a Duhalde por parte dos governadores, Gallagher acredita que poderá haver um novo governo de transição, a reavaliação das recentes medidas econômicas e também a convocação de novas eleições. O estrategista-senior para mercados emergentes da Merrill Lynch, Pablo Goldberg, também aposta na convocação de novas eleições presidenciais na Argentina. "A saída de Lenicov reflete o enfraquecimento do governo Duhalde e o início de uma nova crise institucional que poderá levar à convocação de novas eleições presidenciais", afirmou Goldberg. Para ele, há cada vez menos espaço para políticas econômicas consideradas razoáveis. "Nesse contexto, esperamos um atraso nas negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI), uma maior desvalorização do peso e spreads mais elevados dos títulos argentinos", explicou. Leia o especial