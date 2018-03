Wall Street debate o Efeito CNN sobre a economia americana Analistas em Wall Street já começam a ponderar o impacto do que estão chamando de Efeito CNN - redução de gastos dos consumidores que permanecem em casa assistindo à televisão, acompanhando o desenrolar da guerra - sobre o crescimento da economia norte-americana. O economista-chefe para Estados Unidos do banco ABN-Amro, Steven Ricchiuto, informou que poderá revisar novamente para baixo as suas projeções para o crescimento do PIB norte-americano neste ano dependendo do impacto do Efeito CNN na atual campanha militar contra o Iraque. Há duas semanas, Ricchiuto reduziu a sua estimativa de crescimento do PIB de 3,3% para 2,7% no quarto trimestre deste ano, comparado com igual período do ano passado, devido à deterioração dos recentes indicadores macroeconômicos. Para o ano inteiro de 2003, ele projeta um crescimento de 2,3%. "Mas os riscos estão ainda para o lado negativo, ou seja, de redução dessa projeção dada a possibilidade do Efeito CNN, que ainda é uma incógnita. Vamos avaliar melhor durante o final de semana", afirmou Ricchiuto à Agência Estado. "Precisamos ver se o Efeito CNN se dará apenas neste final de semana ou se na próxima semana também. Esse é o risco, que talvez tenhamos de reduzir mais ainda a nossa projeção de crescimento do PIB para este ano se o Efeito CNN for significativo", acrescentou. Segundo Ricchiuto, a sua projeção não embute esse Efeito CNN sobre os gastos dos consumidores. Atenção aos índices de confiança Na opinião do economista-sênior para Estados Unidos do Deutsche Bank, Cary Leahey, o chamado Efeito CNN é importante, mas os mercados financeiros vão prestar atenção mais nos próximos índices de confiança do consumidor (como os da Universidade de Michigan e do Conference Board) do que propriamente nos dados sobre gastos do consumidor no curto prazo. "O Efeito CNN deverá ocorrer, pelo menos, enquanto durarem os tiros e ataques militares no Iraque. Contudo, sob o aspecto do mercado financeiro, os investidores estarão menos interessados nos dados sobre os gastos dos consumidores de curto prazo do que no sentimento em relação ao futuro", afirmou Leahey à Agência Estado. "Em 1991, durante a guerra do Golfo, os mercados reagiram muito bem aos saltos nos índices de confiança dos consumidores mesmo que os dados sobre gastos efetivos não tenham acompanhado tal salto imediatamente. Os índices de confiança sinalizariam para o mercado financeiro que, em algum ponto no tempo, os gastos voltariam a crescer", lembrou o economista do Deutsche Bank. Para ele, os investidores já esperam o Efeito CNN, mas o que pesará para eles é se as pessoas ficarem mais otimistas sobre o futuro. Segundo Leahey, o próximo indicador de confiança, ser divulgado na próxima terça-feira, talvez ainda não capte o sentimento dos consumidores em relação às últimas 48 horas ou 72 horas, quando teve início a guerra contra o Iraque. "Mas o próximo índice da Universidade de Michigan, a ser divulgado daqui a uma semana, poderá já mostrar uma recuperação da confiança do consumidor, o que será bastante positivo. Mas para que haja um impacto significativo é preciso haver uma melhora de 5 pontos a 10 pontos nos principais indicadores de confiança dos consumidores", afirmou Leahey. Ele mantém a sua estimativa de crescimento do PIB norte-americano de 4% para o segundo semestre deste ano e de 3% para o ano inteiro, especialmente por conta da queda forte registrada nos preços do petróleo nas últimas sessões de negócios. "Há o sentimento que, por volta do final de maio, o preço do petróleo caia para o patamar de US$ 25 o barril do WTI e que o mercado acionário suba outros 1.000 pontos na crença de que a economia norte-americana terá um segundo semestre decente em termos de crescimento", afirmou Leahey. Veja o especial :