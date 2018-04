Wall Street espera cortes em bancos de investimento Ao anunciar hoje que espera continuar cortando empregos, o banco Credit Suisse First Boston (CSFB) lançou mais um sinal de que o restante do ano será difícil para os principais negócios dos bancos de investimento. "Há muita diferença entre o quanto as pessoas recebiam no começo da década de 90 e o que recebem agora", disse o principal executivo financeiro do banco, Richard Thornburg. Ele afirmou que a companhia provavelmente sofrerá enxugamentos. A divisão de banco de investimento do Credit Suisse Group anunciou hoje um lucro líquido de US$ 61 milhões, ante US$ 127 milhões de igual período do ano passado. O CSFB atualmente tem 25,2 mil funcionários no mundo todo, 15% a menos que em 2001. Analistas de Wall Street esperam que os cortes continuem em outras empresas. Os bônus deverão ser pequenos ou inexistentes. "Com as atividades de fusão e aquisição consideravelmente menores que as altas recordes de 2000, os bancos de investimento precisam fazer cortes por causa do aumento da capacidade ociosa", disse a analista da Keefe Bruyette & Woods Inc., Laura Smith. David Trone, da Prudential Securities Inc., afirmou que espera que companhias como o Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley e Lehman Brothers Holdings Inc. façam cortes de 5%. O Morgan Stanley recusou-se a comentar o assunto. No começo deste mês, o banco demitiu mais de 200 funcionários dos setores de investimento e pesquisa. O Morgan tinha 58.538 empregados no final de maio, de acordo com os últimos dados disponíveis, 7% a menos que no mesmo trimestre do ano passado e 2% a menos que o que tinha em fevereiro deste ano. Uma porta-voz do Goldman Sachs disse que espera um declínio porcentual de um dígito do número de funcionários em relação aos níveis de 2001. O Goldman tinha 22.677 funcionários no final do ano fiscal de 2001, e 21.145 no final de maio, 8% a menos que no mesmo mês do ano passado e 4% a menos que no primeiro trimestre. O Lehman Brothers reiterou sua estimativa de 13 mil empregados para o final do ano. A companhia tinha 12.694 funcionários no final de maio, 2,2% a mais que no ano anterior, mas 1,2% a menos que no primeiro trimestre. Trone espera que o Merrill Lynch & Co., que já cortou 1.800 empregos no segundo trimestre, anuncie mais reduções de cerca de 2,5% da equipe. Ele também espera que o Bear Sterns corte na mesma porcentagem. Uma porta-voz da Merrill disse que vai continuar havendo reduções seletivas, bem como outros cortes de despesas. Um porta-voz do Bear Sterns disse que a empresa permanece confortável com o número de empregados que possui, que em maio era 10.426, abaixo dos 10.885 registrados um ano antes, mas acima dos 10.341 do primeiro trimestre de 2002.