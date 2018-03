Wall Street está pessimista sobre economia dos EUA Após números decepcionantes de indicadores macroeconômicos em fevereiro, é cada vez maior o pessimismo em relação ao desempenho da economia dos Estados Unidos para este entre os analistas em Wall Street. O mercado de trabalho está mais fraco do que o antecipado, a confiança do consumidor vem caindo significativamente e os investimentos pelas empresas ainda não decolaram. O economista-sênior para Estados Unidos do Deutsche Bank, Cary Leahey, acredita que a economia atingiu um momento crítico: os indicadores macroeconômicos de março e abril poderão indicar que a economia norte-americana tenha resvalado de novo para a recessão. "Parte do desempenho ruim dos indicadores em fevereiro foi em razão do inverno mais rigoroso (no Hemisfério Norte) e parte em razão do nervosismo em antecipação à guerra, que já vem impactando a economia de forma mais forte do que se esperava. Mas se os números de fevereiro se repetirem, então estamos numa recessão", explicou Leahey à Agência Estado. "Os dados referentes aos próximos trinta dias poderão dar um quadro melhor se caimos ou não de novo em recessão", acrescentou. Definitivamente, segundo ele, daqui a 60 dias a situação da economia norte-americana estará completamente diferente do que se observa hoje - seja para melhor ou para pior. "Tudo dependerá se não tivermos uma solução para o conflito militar contra o Iraque ou se tivermos uma definição rápida e bem-sucedida para a guerra", disse. Leahey estima que o Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano deverá crescer 2% neste primeiro trimestre. "O que é ainda um crescimento razoável", salientou. Para o ano como um todo ele estima um crescimento de 3%. "Mas é difícil de não deixar de revisar para baixo esta projeção devido aos indicadores fracos e preocupações em relação à guerra", disse. Merrill Lynch Revisar para baixo a estimativa de crescimento do PIB norte-americano foi o que fez ontem, pela segunda vez no ano, o economista-chefe para América do Norte da Merrill Lynch, David Rosenberg. Ele baixou sua estimativa de crescimento do PIB para este primeiro trimestre de 1,5% (taxa anualizada) para 1%. "Apenas por conta de um início forte do ano para os consumidores nos impediu de projetar um crescimento estável ou até negativo para o primeiro trimestre", disse Rosenberg. Ele decidiu reduzir sua estimativa após os números de produção e vendas ao varejo de fevereiro, além das notícias de cortes de 10% na programação de produção de montadoras de automóveis para o segundo trimestre e de 5% nas intenções de contratações pesquisadas por agências de emprego. Também para o segundo trimestre deste ano, Rosenberg baixou sua estimativa de crescimento do PIB de 3,5% para apenas 1,8%. Para o ano como um todo, Rosenberg prevê agora um crescimento de 2% ante a projeção anterior de 2,3%, e também bem abaixo do crescimento registrado em 2002, de 2,4%. Por conta desse cenário mais pessimista, o economista da Merrill Lynch acredita que o Federal Reserve (Fed) deverá cortar novamente a taxa de juros norte-americana em 25 pontos-base para 1% ao ano. "E na reunião do Fomc (Comitê de Política Monetária) de maio, o Fed deverá baixar os juros em outros 25 pontos-base, trazendo a taxa a 0,75% ao ano", afirmou Rosenberg, para quem o efeito de tais cortes na economia será limitado. O movimento do Fed, no entanto, é de mostrar aos investidores e aos consumidores que a autoridade monetária está atenta ao estado da economia. Os consumidores vêm refletindo cada vez mais esse pessimismo. O índice de confiança apurado pelo Conference Board caiu fortemente de 78.8 em janeiro para 64.0 em fevereiro, numa queda que afetou o mercado e elevou o tom das preocupações entre analistas de Wall Street. A economista-chefe do Conference Board, Gail Fosler, disse que a queda forte no índice em fevereiro não foi algo atípico para períodos de hesitante recuperação econômica após o fim de uma recessão e o mau tempo observado em fevereiro, que registrou fortes nevascas em várias regiões dos Estados Unidos, foi um fator importante para o fraco índice. Terrorismo "É difícil responder se o desempenho fraco de fevereiro trata-se de tendência ou não. Diria que não chegaria a me surpreender se as expectativas piorarem. É totalmente possível que a confiança do consumidor caia novamente devido às incertezas em relação à guerra", afirmou Gail à Agência Estado. Segundo ela, as incertezas em relação à guerra trazem para os norte-americanos o temor de terrorismo. "Os americanos vivem num ambiente relativamente seguro, então o aumento de terrorismo é sentido mais pessoalmente pelos americanos do que a guerra. Daí, ao se perguntarem o que esperam nos próximos seis meses ou um ano, é muito difícil a expectativa ser boa devido ao cenário que vivemos hoje", explicou a economista. Ela estima um crescimento do PIB norte-americano de 3,6% (4o. trim/4o. trim) e de 2,9% de crescimento médio para este ano. "Definitivamente, o sentimento hoje entre os analistas é de menos otimismo em relação à economia norte-americana do que na virada do ano", afirmou Gail.