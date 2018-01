Wall Street fecha com a maior alta em quase dois anos As bolsas de Wall Street fecharam nesta quinta-feira em forte alta, influenciadas por uma série de boas notícias de resultados de empresas e por um rebote técnico. Foram as maiores altas em cerca de dois anos. Segundo números disponíveis no fechamento, o Dow Jones, índice mais importante de Wall Street, que na quinta-feira atingira seu nível mais baixo no ano, subiu 206,24 pontos (2,06%), para 10.218,60. O índice tecnológico Nasdaq subiu 48,65 pontos (2,54%), para 1.962,41. A alta de hoje é a maior do Dow Jones desde abril de 2003 e a do Nasdaq é a maior desde dezembro. O índice seletivo S&P500, que mede a variação das ações das 500 empresas mais importantes dos EUA, subiu 1,97%, para 1.159,95 pontos. O indicador geral do mercado tradicional, o NYSE, subiu 1,61%, para 7.049,18 pontos. O volume de negócios foi de cerca de 2,267 bilhões de ações na NYSE e de 1,951 bilhão no Nasdaq. Entre as ações negociadas no mercado tradicional, as de 2.408 empresas subiram, as de 882 caíram e as de 149 mantiveram-se estáveis. No mercado de bônus, os títulos do Tesouro americano para dez anos caíram e seu rendimento, inversamente proporcional ao valor, subiu de 4,19% para 4,3%. As bolsas caíram ontem influenciadas pelos dados de inflação ao consumidor maiores do que o previsto e pela publicação do chamado "livro bege", o relatório periódico do Federal Reserve (banco central dos EUA) sobre a situação da economia, que deixou clara a preocupação das autoridades com uma possível escalada da inflação. Hoje, diante da ausência de notícias importantes sobre a inflação, os bons resultados de empresas que foram divulgados nos últimos dias permitiram que os mercados passassem a operar em clara tendência de alta. As ações da companhia de correio privado e envio de pacotes UPS subiram 3,40 dólares (5,06%), para 70,66 dólares, após o anúncio dos resultados melhores do que os do ano passado. Isto resultou em uma alta de 3,47% do índice Dow Jones de Transportes, a maior desde outubro de 2002. Os títulos da Motorola subiram 0,99 dólar (6,65%), para 15,92 dólares, depois que a empresa comunicou um lucro maior que o previsto pelos analistas. O mesmo ocorreu com as ações da rival Nokia, que subiram 1,05 dólar (6,84%), para 16,39 dólares. Também tiveram alta as ações da Altria (4,08%), que também anunciou bons resultados. Os títulos do Mcdonald´s caíram 0,09 dólar, para 29,85 dólares, assim como os do Ebay - 0,03 dólar, para 33,08 dólares -, apesar dos sólidos números no primeiro trimestre. Junto com a série de bons resultados de empresas, as bolsas se beneficiaram hoje dos dados do mercado de trabalho, anunciados na semana passada e segundo os quais 296.000 americanos pediram pela primeira vez o seguro-desemprego, número menor do que o esperado pelos analistas.