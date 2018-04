Wall Street já se prepara para 2º turno sem Serra O mercado de títulos da dívida já está refletindo, nos preços, um cenário em que o candidato do PSDB, José Serra, ficará fora do segundo turno das eleições presidenciais. É o que estão afirmando vários analistas em Wall Street. "O mercado já está pondo preço na elevada probabilidade de o candidato do governo não conseguir ir para o segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, como vêm sugerindo as últimas pesquisas eleitorais", disse o estrategista de dívida para mercados emergentes do ABN-Amro, James Sha, em nota distribuída a clientes. Os títulos da dívida brasileira subiram com vigor ontem, mesmo com a pesquisa do Ibope divulgada na terça-feira à noite, mostrando um aumento na distância entre Ciro Gomes (PPS) e José Serra nas intenções de voto. Para o administrador de fundos da Discovery Capital Management, Rogério Chequer, nas próximas semanas a atenção do mercado estará mais nas declarações de Ciro Gomes, pelo menos até as primeiras pesquisas após o início do programa de televisão dos candidatos, considerado decisivo para uma reversão nas intenções de voto. "O mercado já está no final de um processo de precificação, no qual as chances do Serra são muito pequenas de ir para o segundo turno. Daqui para frente, como conseqüência desse movimento, o mercado volta-se para acompanhar Ciro Gomes", afirmou Chequer. Na opinião do estrategista-sênior de renda fixa para mercados emergentes do Morgan Stanley Dean Witter, Jaime Valdívia, o desempenho dos títulos da dívida brasileira ontem (que subiram apesar do resultado decepcionante para o mercado da pesquisa Ibope) mostrou que os investidores nos Estados Unidos e na Europa acreditam que é muito mais provável a disputa do segundo turno entre dois candidatos de oposição. "Ontem, houve uma falta total de interesse do mercado de dívida em relação ao resultado da pesquisa Sensus", disse Valdívia. "Acredito que os investidores já estão esperando um desempenho fraco do Serra nas pesquisas futuras, mesmo com o início do programa de televisão do candidato na próxima semana. No entanto, acho que o mercado não precificou totalmente a possibilidade de Serra fora do segundo turno, porque ainda há uma parcela significativa e importante de investidores domésticos (isto é, brasileiros) que ainda não perdeu as esperanças de ver Serra indo para o segundo turno", explicou Valdívia. Para ele, se as pesquisas futuras, já com o início do programa na TV, mostrarem um desempenho ruim de Serra, poderá haver algum efeito negativo nos preços dos títulos, por conta dessa parcela de investidores brasileiros que apostam ainda nas chances do candidato do PSDB.