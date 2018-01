Wall Street Journal muda formato para reduzir custos Com o objetivo facilitar a leitura e diminuir custos, o jornal americano The Wall Street Journal reduzirá seu formato e modificará a diagramação. Uma de suas seis colunas, o que equivale a 7 cm dos 38 cm de largura que o jornal tem atualmente, será eliminada. A modificação deve estar concluída em janeiro de 2007. Com a mudança, o jornal nova-iorquino terá as mesmas dimensões de publicações como USA Today e The Washington Post, entre outros. A modificação exigirá a adaptação de equipamentos nas 17 gráficas onde o jornal é impresso. O custo previsto é de US$ 43 milhões, dos quais US$ 3 milhões serão investidos ao longo deste ano, US$ 36 milhões em 2006 e o restante no ano seguinte, explicou a empresa em comunicado. A editora prevê reduzir os custos anuais em cerca de US$ 18 milhões com a redução do formato. Também está prevista a reorganização do conteúdo do jornal, com uma maior ênfase na edição online. As mudanças anunciadas somam-se a outras iniciativas recentes adotadas pela publicação que, assim como outros jornais, é afetado pela diminuição de lucros, menor número de leitores e queda na receita publicitária, em contraposição ao aumento dos custos.