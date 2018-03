Wall Street prevê melhora ainda maior na avaliação do Brasil Após várias rodadas de elevação na recomendação de bancos de investimentos em Wall Street para os títulos da dívida do Brasil desde o final do ano passado, estrategistas e gestores de fundos dedicados a mercados emergentes estão prevendo um "upgrade" na nota de risco soberano brasileira ainda neste primeiro semestre de 2003 pelas principais agências de rating - Moody´s Investors Service, Standard & Poor´s (S&P) e Fitch Ratings. Esse sentimento foi reforçado hoje quando a Fitch Ratings elevou a perspectiva ("outlook") da nota brasileira de negativa para estável. Na opinião do gestor de fundos para mercados emergentes da Pacific Investment Management Company (Pimco), Mohamed El-Erian, uma elevação do rating soberano do Brasil pelas principais agências de classificação de risco deve ocorrer nos próximos três meses. "A razão para isso é que o foco da análise sobre o Brasil mudou do risco de moratória da dívida para como controlar a inflação. No ano passado, por exemplo, o foco de análise das agências e do mercado era no risco de moratória. Com a atenção voltada para o controle da inflação, a perspectiva de uma elevação para a nota do Brasil aumenta", afirmou El-Erian à Agência Estado. Para ele, as agências de rating vão acompanhar e se atualizar com o que vários bancos de investimentos em Wall Street e até mesmo o mercado, refletido na queda dos ?spreads? da dívida brasileira, já anteciparam - que o risco de moratória já não é o problema número um do País, e sim o controle da inflação. "O mercado e Wall Street já anteciparam a melhora nos fundamentos da economia brasileira", explicou El-Erian. Segundo ele, um "upgrade" pela Moody´s ou S&P irá contribuir mais ainda para restaurar a base de investidores estrangeiros no País. "A base de investidores no Brasil foi afetada negativamente no ano passado", observou. "O Brasil está no processo de cura e o movimento das agências de rating somente irá reforçar tal processo", acrescentou. Para o diretor de pesquisa e estratégia do Barclays Capital, José Barrionuevo, uma elevação da nota de risco soberana brasileira pelas principais agências de ratings deverá acontecer até o final deste primeiro semestre. "O governo está fazendo progressos nas reformas estruturais e, com a perspectiva de que o conflito militar contra o Iraque seja resolvido com rapidez, há o sentimento de que o câmbio irá apreciar mais, os spreads de risco da dívida brasileira vão cair e a inflação irá ceder. O sentimento é de que o Brasil entrará num ciclo virtuoso", afirmou Barrionuevo. "Então, uma elevação no rating soberano brasileiro viria como resultado do desempenho dos indicadores macroeconômicos e do avanço na aprovação das reformas estruturais", acrescentou. O rating soberano do Brasil pela Moody´s é B2 com perspectiva estável. Já a S&P classifica o rating do Brasil como B+, com perspectiva negativa. E a Fitch elevou a perspectiva do rating (que está na categoria "B") brasileiro para estável. Eis a lista de recomendações da dívida brasileira: Credit Suisse First Boston - overweight Goldman Sachs - overweight Dresdner Kleiwort Wasserstein - overweight Barclays Capital - overweight WestLB - overweight JP Morgan - overweight BBVA - overweight Merrill Lynch - market weight ABN-Amro - market weight Salomon Smith Barney - market weight Lehman Brothers - Não tem recomendação Bear Stearns - Não tem recomendação