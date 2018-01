Wall Street recebe nome de Meirelles com ressalvas A indicação do ex-presidente mundial do BankBoston, Henrique Meirelles, para a presidência do Banco Central foi recebida com ressalvas por vários analistas em Wall Street. Não que faltassem elogios ao currículo de Meirelles como banqueiro e acadêmico, mas sua indicação suscitou dúvidas. "É uma boa indicação, um nome forte, mas o problema é que hoje Meirelles escolheu a profissão de político. Acho um mau precedente o Banco Central ser presidido por um político", disse à Agência Estado o economista senior para América Latina do banco Lehman Brothers, Paulo Vieira da Cunha. Segundo ele, Meirelles tem ambições políticas maiores, exemplificadas no seu pedido ao presidente Fernando Henrique Cardoso para concorrer a uma vaga ao Senado pelo Estado de Goiás. "É uma escolha que gera dúvidas", afirmou Vieira da Cunha. O diretor de pesquisa para América Latina do banco WestLB, John Welch, classificou o nome de Meirelles apenas como "razoável". "Todos os que estavam sendo cogitados para o cargo eram nomes aceitáveis, mas sei que Meirelles não é uma pessoa com experiência em política monetária. Ele tem um perfil diferente dos outros. Os estudos acadêmicos dele eram sobre bancos e não política monetária", disse. "O mais importante agora é saber quem ele vai indicar para diretor de Política Monetária, além de quem serão os outros diretores." O gestor de fundos para mercados emergentes da Pacific Investment Management Company (PIMCO), Mohamed El-Erian, considerou boa a indicação de Henrique Meirelles para a Presidência do BC. "Não o conheço, mas sei da história dele como executivo do BankBoston. É um bom nome. Contudo, é importante que ele mantenha uma equipe forte de diretores técnicos, especialmente no que diz respeito a questões de política monetária", afirmou. "A nomeação de Meirelles somente dará certo se vier com a indicação de uma diretoria técnica forte." A economista senior para América Latina do banco Bear Stearns, Emy Shayo, disse que a escolha de Meirelles é boa para o momento atual. "Agora é preciso ver como será a relação dele (Meirelles) com o PT e quem serão os diretores do BC. Meirelles é reconhecidamente um bom administrador, mas é preciso saber quem serão os técnicos", avaliou Shayo. O fato de Meirelles não ter um perfil técnico também foi considerado como uma desvantagem pelo economista senior para América Latina do banco Lehman Brothers, Paulo Vieira da Cunha. "Os bons presidentes de Banco Central no Brasil sempre foram pessoas com capacidade de liderança. Os bons presidentes do BC, como o Armínio, exerciam liderança na própria diretoria do banco e no resto do mercado, deixando muito claro quais eram as diretrizes de política econômica", afirmou Vieira da Cunha. "E o momento atual é de inflação. Muitos dos atributos de Meirelles na área internacional não são os mais importantes para o momento atual do Brasil. A falta de uma pessoa que esteja identificada com o regime de metas de inflação é um problema", disse o economista do Lehman Brothers.