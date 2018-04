Wall Street recebe plano argentino com ceticismo O plano de "14 pontos" divulgado ontem pelo presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, foi recebido com ceticismo por analistas em Wall Street. "O documento assinado pelo presidente e governadores peronistas foi chamado de plano mas soa mais como um acordo de governabilidade", afirmou o estrategista-senior de mercados emergentes da Merrill Lynch, Pablo Goldberg. Para ele, o documento lista muitos objetivos, mas não detalha políticas ou medidas para atingir tais objetivos. Goldberg acredita que a agenda listada no plano parece ter como único objetivo ganhar mais tempo sem queimar a relação com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao mesmo tempo conter o protesto popular. Na opinião do estrategista de dívida para América Latina do Lehman Brothers, Marco Santamaria, alguns pontos do plano são positivos, especialmente o que especifica um prazo máximo de 15 dias para negociar um acordo fiscal com cada província. "Mas, em geral, o documento não é tão específico em termos de medidas concretas. Há um sentimento de ´mostre-me medidas concretas´ em Wall Street em relação à Argentina neste momento", disse Santamaria à Agência Estado. Para a analista de Argentina do Credit Suisse First Boston (CSFB), Lacey Gallagher, o plano assinado ontem é amplo e ambicioso, porém muito pouco específico. "Não menciona nenhuma solução para as questões mais importantes neste momento, como, por exemplo, o destino dos depósitos ou o rumo da política cambial", disse Gallagher. Para ela, o plano parece ter sido fechado como um último esforço em meio a discussões de várias alternativas inviáveis economica e politicamente. No acordo assinado ontem, os governadores prometeram apoiar medidas que eles vinham rejeitando sistematicamente por meses e, em alguns casos, por anos. "Enquanto a intenção é positiva, a implementação do plano será extremamente difícil", afirmou a analista. Leia o especial