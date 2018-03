Wall Street retoma atitude defensiva em relação à guerra Depois do clima de "já ganhou" nos primeiros dias da ofensiva militar liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque, analistas e investidores em Wall Street alongaram a perspectiva para a duração da guerra e estão de olho no cerco a Bagdá para ter uma idéia mais clara de quando o conflito poderá acabar e qual será o seu custo. "Os investidores estão adotando uma postura defensiva novamente porque estão convencidos de que a guerra irá durar mais do que se imaginava na semana passada", disse à Agência Estado o estrategista-chefe de investimentos da Global Partner Securities, Peter Cardillo. Segundo ele, a volatilidade continuará elevada, com as bolsas oscilando de acordo com as notícias da guerra. "Mas o próximo grande teste para as bolsas acontecerá quando as tropas norte-americanas cercarem Bagdá. Daí, os investidores terão uma idéia mais clara do que realmente será essa guerra", explicou. Cardillo acredita que no curtíssimo prazo o índice Dow Jones irá oscilar entre 7.600 pontos a 8.500 pontos. Para o estrategista-chefe de bolsas para mercados emergentes do banco Bear Stearns, Thierry Wizman, as imagens dos prisoneiros de guerra e as notícias de baixas nas tropas aliadas, desde o final de semana passado, fizeram com que os investidores ajustassem suas expectativas em relação à guerra de forma significativa. "Quando os primeiros ataques aconteceram, na quarta-feira passada, havia pessoas no mercado prevendo que a guerra iria acabar em questão de dias, algo até como seis dias. De fato, as expectativas estavam demasiadamente otimistas na semana passada, daí o rally nas ações e a queda forte no preço do petróleo", afirmou Wizman. Agora, segundo ele, prevalece a idéia de que levará semanas para o fim da guerra. "Muita gente acredita agora que a guerra irá demorar em torno de seis semanas", disse Wizman. Para ele, nos próximos dias, com o desenrolar dos combates, os investidores vão ficar mais acostumados com a idéia de uma guerra mais longa do que o esperado. A conseqüência disso é que as bolsas globais deverão negociar numa faixa de preços, sem uma tendência definida. Risco e incerteza Segundo o estrategista-chefe de investimentos do Windham Financial Services, Paul Mendelsohn, passado o otimismo exagerado em relação ao fim da guerra, que resultou na forte alta das bolsas mundiais na semana passada, os investidores vão estar mais cautelosos na avaliação das notícias positivas e negativas vindas dos campos de batalha no Iraque. "Inicialmente, todo o mercado achava que a guerra iria acabar rapidamente. A reversão da alta nas bolsas observadas nesta semana reflete o fato de que as incertezas voltaram a dominar os cenários dos analistas e investidores para o curto prazo", afirmou Mendelsohn. Segundo Mendelsohn, na semana passada, quando pairava o otimismo, os investidores atribuíram um risco para o fim da guerra. Agora, o risco deu lugar a incerteza. "Uma coisa é lidar e medir risco, outra é lidar com incertezas. Essa diferença é importante porque o risco é algo que pode ser medido, mas a incerteza não", explicou o analista. "Foi prematuro o mercado atribuir e quantificar o risco em relação à guerra. Numa guerra ninguém sabe o que pode acontecer", disse. É por conta das incertezas que Mendelsohn acredita que a volatilidade irá ser a tônica do mercado nos próximos dias. Segundo ele, se o índice Dow Jones manter-se numa faixa estreita entre 8.000 pontos e 8.500 pontos, será algo muito positivo para os investidores. "Mas é bem provável que, com notícias negativas vindas do conflito do Iraque, o Dow Jones possa cair abaixo dos 8.000 pontos novamente", afirmou o estrategista do Windham Financial Services. Para ele, um momento que deverá atrair a atenção dos investidores será a chegada das tropas em terra dos aliados a Bagdá. "Vai ser uma batalha difícil porque, mesmo com um contigente enorme de soldados e capacidade militar, trata-se de uma batalha urbana numa cidade com mais de 5 milhões de habitantes." Veja o especial :