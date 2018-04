Wall Street reverte classificação da Venezuela com volta de Chávez A volta do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ao poder foi recebida de forma bastante negativa pelo mercado norte-americano, em Wall Street. Analista e economistas entendiam que o mercado externo seria privilegiado pelo governo formado pelos golpistas. Isto deflagrou, inclusive, uma reversão por parte de alguns bancos de investimentos na elevação das recomendações para títulos da dívida e bolsa venezuelana anunciada na sexta-feira, quando a notícia da queda de Chávez ainda animava os mercados nos Estados Unidos. O banco UBS Warburg divulgou comunicado para o mercado retificando o seu aumento de nível para os títulos da dívida da Venezuela de "abaixo do normal" para neutro. "Tínhamos elevado a recomendação por conta da saída de Chávez", explicou o diretor de pesquisa para mercados emergentes do UBS Warburg, Michael Gavin. Antes, o analista mantinha uma recomendação de " abaixo do normal" porque considerava que a taxa de risco de 900 pontos-base era alta o suficiente para compensar os riscos associados de manter em carteira títulos da Venezuela no âmbito de uma administração Chávez. Já a Merrill Lynch havia elevado a recomendação para a bolsa de valores da Venezuela para ligeiramente "acima do normal" com a notícia da queda de Chávez. Antes, a Merrill Lynch tinha exposição zero às ações de empresas venezuelanas. No aspecto econômico, os analistas da Merrill Lynch acreditam que os acontecimentos recentes na política da Venezuela apontam para um aprofundamento da recessão econômica. "Além disso, haverá pressões sobre a taxa de câmbio. Não descartaria o anúncio de medidas para controle de capitais no médio prazo", afirmou.