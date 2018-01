Wall Street segue à espera do Fomc; Cisco cai 3,5% Os mercados norte-americanos também terão um dia norteado pelas expectativas em torno da reunião do Comitê de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve, que começa amanhã. Os movimento do mercado deverão ser pautados por essas expectativas até quarta-feira, às 17h15, quando o FOMC divulga suas decisões sobre as taxas de juro. Os fed funds futuros estão precificando uma probabilidade de 90% de corte de 50 pontos-básicos e a maioria dos investidores já computou nos preços de seus negócios essas projeções. Na abertura, a Nasdaq perdia 0,84% e o Dow Jones, 0,20%. Os indicadores futuros já sugeriam um início negativo para a sessão de hoje. Entre as ações negociadas antes da abertura do pregão, a Cisco Systems perdia 3,5%, segundo a Instinet. No fim de semana, o executivo-chefe da Cisco, John Chamber, fez alguns comentários cautelosos durante o Fórum Econômico Mundial, de Davos. Segundo ele, o atual trimestre será um desafio para as empresas, em razão da redução dos gastos relacionados ao setor de telecomunicações. As informações são da Dow Jones.