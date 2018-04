Wall Street sob "mordaça" quando o assunto é Brasil Os grandes bancos de investimentos de Wall Street impuseram uma espécie de "lei da mordaça" a seus analistas e estrategistas quando o assunto é Brasil ou eleições presidenciais brasileiras. O objetivo é evitar novas reações negativas em relação às recomendações para a dívida ou ações brasileiras, podendo, inclusive, resultar em perdas de negócios no País. Alguns bancos tornaram a medida oficial, como é o caso do banco Santander e, mais recentemente, o holandês ABN-Amro, onde o seu diretor de pesquisa econômica e estratégia para mercados emergentes, Arturo Porzecanski, era um dos mais proeminentes porta-vozes do sentimento do mercado americano. Em palestra sobre a crise financeira nos países do Mercosul, Porzecanski informou à platéia que seus comentários não poderiam ser reproduzidos pela imprensa, e que também não estaria disponível para entrevistas até o segundo turno das eleições presidenciais brasileiras. "Os comentários do senhor Porzecanski estarão disponíveis apenas através dos relatórios distribuídos aos clientes", informou a diretora de comunicação do ABN-Amro em Nova York, Kimberly Williams. Outros bancos, como o Santander, não somente proibiram as entrevistas dos seus analistas em Wall Street para América Latina como também não distribuem mais os relatórios de análise sobre os mercados latinos. "Vai ser muito difícil a imprensa cobrir, daqui até novembro, o que Wall Street pensa sobre as eleições presidenciais brasileiras e até sobre a economia do País", afirmou um importante analista, cujo banco não tornou oficial a "Lei da Mordaça", mas recomendou aos seus analistas não fazerem comentários sobre a economia e a política brasileira "on the record", ou seja, publicamente. "Os bancos estão tentando não interferir no processo eleitoral brasileiro, especialmente porque estamos entrando na reta final", disse o professor da Columbia University, Albert Fishlow. "Também porque o candidato preferido dos bancos em Wall Street, o José Serra, está com um desempenho nas pesquisas eleitorais bem atrás do candidato do PT, Lula, e do PPS, Ciro Gomes", explicou Fishlow. Segundo um estrategista de dívida, que pediu para não ser identificado, os analistas em Wall Street erraram nos cenários traçados para as eleições brasileiras, surpreendidos com a ascensão de Ciro Gomes. "Ninguém aqui é especialista em política brasileira, mas todos fizeram recomendações aos clientes que acabaram resultando em perdas e, agora, o melhor é calar a boca e esperar o resultado das eleições, que até o momento estão completamente indefinidas", disse ele, cujo banco levou mais tempo para reduzir a recomendação "overweight" para a dívida brasileira. O mais gracioso, segundo esse estrategista, é alegar o desejo de não interferir nos assuntos internos do Brasil e evitar comentários. Foi justamente a acusação de interferência na política interna brasileira que causou maior cautela dos analistas em Wall Street. No início de maio deste ano, houve a primeira rodada de rebaixamento da recomendação dos bancos em relação à dívida brasileira. E, entre os motivos citados, estava o que os bancos chamaram na época o "Fator Lula", ou seja, a disparada do candidato petista nas pesquisas eleitorais deixou os investidores e analistas nervosos o bastante para reduzir a exposição ao Brasil. O primeiro a rebaixar o Brasil foi o banco Morgan Stanley Dean Witter no dia 1º de maio (que ontem rebaixou a recomendação do País novamente, desta vez para "underperform"). Em seguida, foi a vez de Arturo Porzecanski, do ABN-Amro, rebaixar a recomendação da dívida brasileira para "market perform". Essa decisão causou, inclusive, um mal-estar com o presidente do ABN-Amro no Brasil, Fábio Barbosa, que criticou bastante a medida e reafirmou os compromissos do banco com o País. Depois, no dia 3 de maio, o Santander seguiu o mesmo caminho, citando, como os outros, o nervosismo com o cenário político. A reação foi tão negativa que o presidente mundial do Santander, Gabriel Jaramillo, prometeu ao presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso demitir todos os analistas de Wall Street que reduziram a exposição da dívida brasileira. Isso não aconteceu. Os analistas do Santander em Nova York continuam trabalhando, mas não falam mais com os jornalistas. "Ninguém quer brigar com o governo brasileiro ou com o futuro presidente, especialmente se ele for um dos candidatos que não são apoiados pelos bancos estrangeiros. Ninguém quer arriscar perder negócios no Brasil por conta dessas recomendações", disse um analista de um grande banco de investimentos. Esse analista lembra que, com os grandes bancos de investimentos preferindo uma postura de "low profile" (perfil discreto) sobre o Brasil, sobram nos últimos dias os comentários de economistas de consultorias, cujos negócios não são ameaçados por recomendações. Um dos exemplos mais citados é de Walter Molano, economista da consultoria BCP Securities. Conhecido por seus comentários mais críticos e ácidos sobre a política do FMI e também por suas previsões pessimistas, Molano deu entrevistas no dia e após o anúncio do pacote de US$ 30 bilhões do FMI ao Brasil para os principais jornais dos Estados Unidos e Europa (sem contar com os do Brasil e da Argentina), entre eles New York Times, The Wall Street Journal e Financial Times. Numa leitura desses jornais, pouco ou quase nada se lia em temos de comentários céticos ou críticos dos analistas de grandes bancos de investimentos sobre o pacote de socorro do FMI ao Brasil. Esses analistas reservaram tais comentários aos relatórios distribuídos aos clientes de seus bancos.