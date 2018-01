Walmart anuncia compra da Jet.com, em acordo de US$ 3,3 bilhões

O Walmart fechou um acordo para a compra da varejista online Jet.com Inc., num negócio de US$ 3,3 bilhões que envolverá dinheiro e ações, como parte de uma estratégia para fortalecer suas operações na internet.

A transação marca a maior aquisição de uma startup do comércio eletrônico nos EUA e indica que o executivo-chefe do Walmart, Doug McMillon, vê a migração para compras online e a expansão da Amazon como ameaças ao crescimento do gigante varejista norte-americano, que cresce há cinco décadas seguidas.

O fundador da Jet, Marc Lore, de 45 anos, assumirá uma posição de liderança no segmento online do Walmart e o principal executivo da companhia na área, Neil Ashe, deverá deixar o cargo, segundo uma fonte com conhecimento da situação. Ashe assumiu como chefe de comércio eletrônico do Walmart em 2012.

Na semana passada, o The Wall Street Journal noticiou que o Walmart estava em negociações para a compra da Jet, que foi lançada no ano passado e tem feito elevados gastos para se promover.