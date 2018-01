Walmart anuncia o fechamento de 269 lojas no mundo

A rede varejista Walmart anunciou nesta sexta nos Estados Unidos um plano para encerrar as operações de 269 lojas em vários países. No Brasil, a companhia confirmou que já ocorreu o fechamento de 60 pontos de venda.

De acordo com a empresa, as operações encerradas pelo Walmart Brasil vinham apresentando baixa performance. Essas 60 lojas representam 5% do total das vendas da companhia em território brasileiro, informou a rede. Segundo a companhia, vários dos funcionários afetados foram realocados para outras unidades no Brasil.

Conforme antecipou o Estado, a ordem da matriz americana para fechamento das lojas começou a ser cumprida nos últimos dias de 2015.

As operações internacionais do Walmart perderão ao todo 115 pontos de venda. Além dos 60 fechamentos no Brasil, a rede anunciou que outras 55 lojas estão sendo fechadas em outros países da América Latina.

O encerramento das operações faz parte de um grande processo de revisão do portfólio de lojas da companhia norte-americana, que até então tinha mais de 11,6 mil pontos de venda no mundo.

No Brasil, a confirmação dos fechamentos ocorre junto com mudanças no alto escalão. Flávio Cotini, atual vice-presidente de Finanças do Walmart Brasil, será o novo presidente e CEO da operação no País. A mudança ocorre após a promoção do atual presidente, Guilherme Loureiro, que assume o Walmart no México e América Central. As trocas de comando passam a valer a partir do dia 1º de fevereiro.

As mudanças ocorrem num momento em que o Walmart tem precisado aumentar despesas e investimentos. Em uma reunião com investidores em outubro, o CEO global da companhia, Doug McMillon, afirmou que o lucro no próximo ano fiscal poderia cair em torno de 12% por conta da necessidade de investimento em comércio eletrônico, aumentos de salário e necessidade de reforma nas lojas.

Apenas nos Estados Unidos, a rede decidiu fechar 154 lojas, incluindo 102 do formato Walmart Express, lojas de tamanho menor que vinham sendo testadas desde 2011.

De acordo com a companhia, os fechamentos vão gerar um impacto da ordem de US$ 0,20 a US$ 0,22 no lucro por ação da empresa, sendo que 75% disso está ligado ao encerramento de operações nos Estados Unidos e grande parte do restante diz respeito ao Brasil.

Segundo a empresa, os investimentos em abertura de lojas não devem ser encerrados. O Walmart afirma que serão mais de 300 novas lojas no mundo todo no ano. Fora dos Estados Unidos, os planos envolvem entre 200 a 240 novas lojas.