Walter Longo deixa presidência do Grupo Abril

A Abril anunciou nesta segunda-feira, 13, que Walter Longo deixará a presidência do grupo, depois de quase dois no comando. Em seu lugar assumirá Arnaldo Figueiredo Tibyriçá, há 15 anos vice-presidente jurídico da empresa.

Walter Longo, publicitário e administrador, passará a assessorar o Conselho de Administração do grupo em temas ligados a estratégia e inovação. Até assumir o Grupo Abril, em março de 2016, era mentor de estratégia e inovação do Grupo Newcomm – holding de comunicação do Grupo WPP que inclui agências como Young&Rubicam, Wunderman, Grey Brasil e VML.

Em comunicado, Giancarlo Civita, presidente do Conselho de Administração da AbrilPar, afirmou que a gestão de Longo foi fundamental “para mostrar ao mercado que a Abril é uma empresa dinâmica e multidisciplinar e que sua força e importância estratégica seguem contando com o total apoio dos principais agentes do segmento de comunicação e mídia”.

Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), o novo executivo, Arnaldo Figueiredo Tibyriçá, era vice-presidente jurídico há 15 anos, tendo participado de conselhos de administração de diversas empresas do grupo. Ele também integra o Comitê Executivo da Holding AbrilPar.

A empresa não informou os motivos da troca, tampouco quando a transição será encerrada.