WAP: 204 mil vendidos pela Telesp A Telesp Celular vendeu entre julho e setembro quase 204 mil terminais com o Wireless Application Protocol (WAP), que permite acesso à Internet. Cerca de um terço desse clientes já utilizaram o serviço Waaap, ou seja, 68 mil usuários. Os serviços disponíveis para quem utiliza esse sistema de Internet móvel é possibilidade de o usuário acessar sistemas bancários, trocar mensagens, checar as condições do trânsito, ler notícias do dia etc. Para que precisa de informações sobre o mercado financeiro, o acesso ao ícone dinheiro disponibiliza as cotações financeiras e cambiais e corretoras on-line. Ícones de compra e promoções também são encontrados nos aparelhos WAP. Segundo o coordenador do projeto Waaap, Luis Avelar, 39% do uso do celular para acessar a Internet é destinado a e-mail, 26% a outros sites, 11% a serviços bancários e 9% a notícias. Avelar informou que todos os aparelhos pós-pagos e pré-pagos tipo Baby já vêm com WAP embutido. Atualmente são comercializados 11 modelos de sete fabricantes, mas até o final do ano haverá sete novos aparelhos. Considerando que a taxa de uso do acesso a Internet se mantenha em 30%, serão 150 mil usuários do Waaap em dezembro.