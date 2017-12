WAP chega ao serviço bancário Os bancos estão entrando na onda da Internet sem fio e oferecendo a seus clientes serviços com tecnologia WAP, que permite o acesso à rede através de um aparelho celular. Como a opção ainda é novidade no País, as áreas de cobertura são pequenas e os serviços prestados bastante simples. Entretanto, já é possível sentir-se no futuro ao pagar contas e acessar extratos bancários pelo celular: nada de filas, papéis, caixas automáticos, trânsito e estacionamentos. A expectativa do mercado é que o acesso à Internet pelo celular fique mais popular que o acesso por meio de computadores. O Banco Itaú, por exemplo, já tem 3 mil clientes utilizando o serviço WAP, que realizam entre 800 e 1000 transações por dia. Baseado nas projeções das operadoras de telefonia, que estimam o número de brasileiros com celular WAP em 1 milhão, o banco pretende atingir cerca de 150 mil novos clientes para o Itaú Wap até dezembro. "Estamos negociando a implantação do WAP nas demais operadoras do País. O serviço ficará ainda mais moderno com as novas tecnologias que estamos estudando", informa João Antônio Bezerra, diretor de Telecomunicações do Itaú. Para utilizar o serviço WAP, que em português quer dizer protocolo para aplicações remotas, é preciso adquirir um celular que possua um microbrowser. Conhecido como WAP enabled, esse aparelho tem um software de navegação parecido com o Internet Explorer e Netscape, porém simplificado e especializado em telas pequenas. Além disso, o dono do telefone precisa habilitar o serviço de conexão à Internet em sua operadora de telefonia celular. Atualmente, apenas cinco operadoras operam com WAP no Brasil: Global Telecom, TCO, Telefônica, Telemig e Telesp Celular. Por isso, é necessário checar se a sua região já tem cobertura para conectar celulares à Internet. Por causa da agilidade, comodidade e eficiência da nova tecnologia, executivos já estão adotando o WAP como fonte de informação para negócios. Alguns bancos, como o BankBoston e o Bradesco, fornecem notícias do mercado financeiro via WAP. Conheça os serviços prestados e as taxas cobradas por algumas instituições bancárias: Banco WAP Serviços Quem pode utilizar Preço Bradesco Mobile Banking Bradesco Consulta de saldos e extratos Pagamento de contas Informações sobre índices financeiros, ações e notícias financeiras Correntistas de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Vitória Sem custo adicional Itaú Itaú Wap Consulta de saldos Transferência entre contas correntes dos clientes Itaú Pagamento de concessionárias, títulos e cartões de crédito Clientes cadastrados no Itaú Bankfone nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe (em breve no Rio Grande do Sul) R$ 0,85 semanalmente por acesso BankBoston Boston HandBanking Consulta de saldos e extratos de conta corrente Localização de agências e caixas eletrônicos da rede em todo o país companhamento da movimentação do mercado financeiro Clientes de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo (não-correntistas podem contratar o serviço de informações financeiras) Sem custo adicional Banco do Brasil BB Personal Banking Internet via Wap Consulta de saldos e extratos de poupança e conta corrente Aplicação e resgate em poupança Clientes cadastrados no BB Personal Banking Internet dos Estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe Sem custo adicional REAL ABN AMRO Bank Real WAP Banking Consulta de saldos e extratos de conta corrente Clientes cadastrados no Real Internet Banking residentes em São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória (brevemente em Curitiba e interior paulista) Sem custo adicional Unibanco Wap 30 Horas Informações financeiras Consulta de saldos e extratos de conta corrente, fundos de investimento e poupança Resumo de recursos Utilizar o Internet 30 Horas e residir nas áreas de cobertura da Telesp Celular Sem custo adicional