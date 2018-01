Wap deve ter 600 milhões de usuários até 2004 Apesar da preocupação com uma possível diminuição na demanda por telefones celulares, a Ericsson continua otimista e espera que o número de pessoas conectando-se à Web pelo celular no mundo chegue a 600 milhões até 2004. Depois de a Nokia diminuir suas projeções sobre a demanda por telefones celulares de 550 milhões de unidades para cerca de 500 milhões e de a Ericsson anunciar que vai terceirizar a produção de aparelhos, passando a tarefa para a Flextronics International, de Cingapura, o mercado internacional previu um possível desaquecimento nas vendas. No entanto, a Ericsson acredita que o número de usuários de WAP, que permite o acesso móvel à Internet, ultrapassará o de usuários da Internet que usam computadores já em 2003. A empresa não deu detalhes de sua estratégia WAP futura, dizendo apenas que a oferta dos serviços deve melhorar, especialmente com a introdução da terceira geração (3G) de telefonia móvel, que trará o acesso à Web em alta velocidade aos dispositivos sem-fio. As informações são da Dow Jones.