WAP: Internet pelo celular A Internet agora cabe na palma da mão. Através de seu aparelho celular, o usuário pode acessar sistemas bancários, trocar mensagens, checar as condições do trânsito, ler notícias do dia etc. Trata-se de um serviço que permite que as páginas de Internet sejam adaptadas ao visor do celular, por meio do sistema mundial de acesso Wireless Application Protocol (WAP). O WAP já está a disposição dos brasileiros desde junho desse ano. Possuindo um telefone celular adaptado às suas funções e clicando no menu do aparelho, o cliente poderá navegar por diversos ícones. Os aparelhos que dispõem de agenda eletrônica virtual permitirão o registro de informações, como compromissos, telefones, mensagens etc. O protocolo WAP é um sistema que possibilita que as páginas da Internet sejam adaptadas ao visor do aparelho celular. Os aparelhos são equipados com um pequeno navegador chamado de mini browser, que permite o acesso a rede mundial de computadores. Conteúdo dos aparelhos oferece notícias e ofertas on-line O conteúdo dos aparelhos é diversificado e prático para quem está sempre viajando ou necessita acessar a Internet durante todo o dia. No menu principal do aparelho, existem vários itens de consulta. O ícone de notícias traz informações sobre o Brasil, mundo, dinheiro, cultura, tecnologia, esportes e manchetes dos principais jornais do País. Quem precisa de informações sobre o mercado financeiro pode acessar o ícone dinheiro é terá à disposição as cotações financeiras e cambiais e corretoras on-line. Além disso, poderá acessar também os sites dos principais bancos e utilizar os principais serviços, como verificar extratos, saldos, contas-correntes, poupança e investimentos. Ícones de compra e promoções também são encontrados nos aparelhos WAP. Lá, o consumidor encontrará promoções de produtos diversos que vão desde pacotes turísticos, viagens aéreas até floriculturas e aparelhos celulares. Além disso, eles possuem um serviço de pesquisa de produtos por lojas e preços, afinado com os consumidores virtuais. Telesp Celular é única operadora de São Paulo com WAP Em São Paulo, a única empresa que oferece este serviço é a Telesp Celular. O WAP está disponível para clientes de aparelhos pós-pagos da capital e regiões metropolitanas, como as cidades do ABC, Mogi das Cruzes e Jundiaí. Também atenderá a Baixada Santista, Vale do Paraíba, Campinas e Sorocaba. Em breve, a operadora vai oferecer o sistema para clientes que utilizam o sistema pré-pago. A BCP prevê o lançamento do seu serviço WAP para o início de setembro. Os aparelhos podem ser encontrados com preços a partir de R$ 399,00. O cliente não paga nenhuma taxa extra para utilizar o WAP. A conexão à Internet é cobrada como uma ligação local, que, pelo plano básico, custa R$ 0,42. Mas, a Telesp Celular lançou dois novos pacotes com tarifas reduzidas para atender os usuários do serviço. No pacote Super 600, o custo do minuto é de R$ 0,30 por minuto e no Super 900, de R$ 0,32 por minuto.