WAPT: BCP e w-Aura fecham parceria A BCP Telecomunicações e a w-Aura, primeira empresa brasileira provedora de serviços e aplicações sem fio, fecharam parceria para desenvolvimento do serviço de acesso móvel à Internet, o WAPT. O acordo com a w-Aura faz parte da estratégia da BCP para os clientes pessoa física, que têm na personalização do serviço um de seus principais atrativos. O acordo prevê que, por meio de aplicativos desenvolvidos pela w-Aura, os usuários do WAPT tenham acesso a uma das áreas de navegação chamada "Meu BCP". Por meio de uma plataforma integrada, esta área será personalizada pelo cliente, que poderá escolher e configurar seus sites favoritos para navegação. O usuário terá acesso a e-mails, conta telefônica, operações bancárias, lista de tarefas e agenda de contatos e calendário. Em breve, a BCP vai oferecer serviços como chat no celular, e-commerce (comércio eletrônico) e micro-pagamentos.