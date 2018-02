Warren Buffett gasta US$ 44 bilhões em sua maior aquisição

O grupo empresarial Berkshire Hathaway Inc, do financista Warren Buffett, anunciou a aquisição de 77,4% da companhia ferroviária Burlington Northern Santa Fe (BNSF), uma das maiores do setor nos Estados Unidos, em operação avaliada em cerca de US$ 44 bilhões. Trata-se da maior aquisição já realizada por Buffett, que possuía ações da BNSF e passa agora a deter 100% da companhia ferroviária.

A operação, envolvendo recursos à vista e ações, avalia os papéis da Burlington Northern em US$ 100,00, equivalentes a um prêmio de 31% sobre o fechamento da ação na segunda-feira. O valor estimado da operação, de US$ 44 bilhões, inclui também US$ 10 bilhões em dívidas da BNSF.

"O investimento de US$ 34 bilhões da Berkshire no BNSF é uma grande aposta da companhia, do diretor executivo Matt Rose e sua equipe, e da indústria ferroviária", afirmou Buffett. A operação inclui US$ 10 bilhões em dívidas da Burlington Northern. "O mais importante de tudo, entretanto, é que se trata de uma aposta no futuro econômico dos Estados Unidos", afirmou Buffett. "Eu amo essas apostas".

A transação prevê que cada ação da Burlington Northern poderá ser convertida em direitos ao recebimento de pagamento de US$ 100,00 ou um número variável de ações classe A ou classe B do Berkshire. O acionista poderá escolher uma das opções. A operação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2010.

Separadamente, o conselho do Berkshire aprovou a cisão de 50 por 1 das ações classe B. A companhia disse que uma grande maioria das ações emitidas pelo Berkshire na aquisição será classe A, mas que as ações classe B também precisarão acomodar acionistas com montantes menores de ações do Burlington Northern que optarem por ações na troca ao invés dos recursos em dinheiro.

A operação acontece em um momento em que a demanda por frete caiu, influenciada por retração nos gastos com consumo em praticamente todas as indústrias. Alguns indicadores econômicos sugerem que a economia está melhorando e no último mês a Burlington Northern reportou queda de 30%, menor do que o esperado, em seu lucro do terceiro trimestre, com a companhia reportando receitas e volumes menores em todas suas operações. As informações são da Dow Jones.