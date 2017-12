Warren Buffett vende um terço de suas ações da IBM

O investidor bilionário Warren Buffett anunciou ontem a venda de um terço de sua participação da empresa de tecnologia IBM, que enfrenta dificuldades no mercado. O megainvestidor possuía 81 milhões de ações da companhia.

Em uma entrevista ao canal financeiro CNCB, Buffett anunciou ter se desfeito de uma parte importante de suas ações da IBM, o que teve imediatas consequências nas cotações da empresa, que viu o valor de seus papéis cair 2,5%, para US$ 154, após abertura da Nyse, bolsa de valores de Nova York.

“Já não avalio a IBM da mesma maneira que há seis anos, quando comecei a comprar ações. Revi minha opinião”, disse Buffett, na entrevista. “A IBM é uma companhia grande e forte, mas também tem concorrentes grandes e fortes.”

Representantes da Berkshire, empresa de Buffet que controlava as ações, não comentaram o assunto.

Magnata. Atualmente, Buffett, aos 86 anos, é dono de uma fortuna estimada em US$ 75,6 bilhões, e é o segundo homem mais rico do mundo, depois do cofundador da Microsoft, Bill Gates, de acordo com o último ranking da revista americana Forbes, publicado em março deste ano.

Buffett investiu cerca de US$ 10,7 bilhões na IBM em 2011 para deter uma participação do 5,5%. No fim de 2016, essa participação era avaliada em US$ 13,5 bilhões.

Na época, o investimento na IBM foi considerado surpreendente pelo mercado, diante da conhecida resistência de Buffett em investir em negócios que ele considera mais complexos de entender.