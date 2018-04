Washington Olivetto abre agência de publicidade em Portugal A Prax, holding do setor de propaganda e publicidade, controladora da agência W/Brasil, do publicitário Washington Olivetto, anunciou a criação de uma agência em Portugal. A WOP (Washington Olivetto Portugal) funcionará no Centro de Congresso do Estoril, e terá como sócios portugueses os publicitários Gonçalo Cardoso e Luis Rasquilha, que trabalharam na agência portuguesa Milenium. A nova agência nasce com quatro contas: Portugalia Ribadouro (rede de cervejaria e restaurantes); Semagnum (distribuidora de bebidas como Chivas Regal e Glenfiddich); VitroCristal (Associação de Produtores de Vidro de Portugal) e Lexmark (impressoras). "A holding Prax entra com o nome e know-how, e os portugueses com a estrutura e clientes", diz uma nota distribuída hoje no Brasil. De férias pela Europa, desde que foi libertado pela polícia de São Paulo, no início de fevereiro, após passar 53 dias sequestrado, Olivetto vai reassumir as funções, no Brasil, no início da próxima semana.