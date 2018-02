'Washington Post' fecha mais 3 escritórios para atenuar crise

O jornal The Washington Post anunciou na terça-feira, 24, o fechamento de três de seus escritórios nos Estados Unidos em uma tentativa por atenuar os efeitos da crise econômica neste que é um dos mais importantes jornais do país. Em seu site, o jornal afirma que a medida afetará seis de seus correspondentes em Nova York, Los Angeles e Chicago, que serão alocados a novos postos na capital.

A medida foi anunciada após quatro rodadas de reduções de pessoal e da combinação e redução das seções do diário. "O fato é que podemos cobrir efetivamente o resto do país desde Washington", indicou o diretor editorial do matutino, Marcus Brauchli, em Nova York. "Agora é mais possível que nunca cobrir temas que interessam a nossos leitores desde uma perspectiva de Washington", acrescentou.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O diário The Post Co., que inclui outras publicações menores, perdeu US$ 166,7 milhões nos três primeiros trimestres deste ano, assinalou o anúncio na internet. O problema ficou evidente para os leitores nos últimos meses, que viram que o diário reduzir cada vez mais o número de páginas.

No marco de seu plano de austeridade forçada por problemas econômicos, o jornal já tinha fechado seus escritórios em Austin (Texas), Denver (Colorado) e Miami (Flórida).