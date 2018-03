Washington reage de forma negativa a painel da OMC Autoridades dos EUA reagiram negativamente à decisão do painel de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) de que as medidas de salvaguarda adotadas pela administração Bush sobre a importação de aço violam as leis internacionais do comércio. A decisão preliminar do painel, que não será anunciado oficialmente durante um mês para fornecer tempo às partes para comentarem a respeito, vazou pela imprensa ontem. "Acreditamos que as medidas de salvaguarda do aço atendem às nossas obrigações internacionais e apelaremos da decisão se for finalizada sem mudanças", disse uma autoridade do Comércio dos EUA que não quis se identificar. Uma contestação arrastará uma decisão final até setembro. Segundo Sander Levin, que faz parte do subcomitê de comércio da Câmara, a administração Bush não atuou de forma suficiente para conter uma "onda" de decisões do painel da OMC contra leis que visam conter o impacto negativo que práticas injustas de comércio exercem sobre as empresas domésticas. Levin acrescentou que desde 2001, os EUA perderam 13 dos 15 casos movidos contra os EUA na OMC, sendo que 11 dos 13 casos perdidos envolviam leis de reparação no comércio dos EUA. A decisão sobre o aço já era esperada, já que no passado, a OMC tem decidido freqüentemente contra medidas de salvaguarda, ou proteção temporária da indústria que sofre demissões e concordatas em meio à alta das importações. Veja o especial :