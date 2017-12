WebJet retoma operações e pode estar interessada na Varig A WebJet retomou nesta terça-feira (16) suas operações como companhia aérea regular. A empresa, que conta com apenas uma aeronave em sua frota, opera na rota Rio de Janeiro-Porto Alegre-Rio de Janeiro. De acordo com o presidente da empresa, Paulo Henrique Coco, a taxa de ocupação foi de 15%. "O momento é difícil, estamos na baixa estação, mas sabemos que temos que passar por um período de maturação", afirmou o executivo. A WebJet foi criada em julho do ano passado e não sobreviveu à concorrência das grandes empresas do setor. Sem passageiros, as operações foram suspensas depois de quatro meses, quando o prejuízo chegou na casa dos US$ 10 milhões. No início do ano, a WebJet foi comprada pelos grupos Água e Jacob Filho, que atuam nas áreas de turismo e transporte rodoviário. Segundo Coco, até o final de junho a empresa deve incorporar mais uma aeronave à sua frota. Um terceiro avião está sendo negociado para o segundo semestre. O vôo da WebJet custa a partir de R$ 215,00 (cada trecho) e sai às 8 horas do aeroporto Tom Jobim. A vôo de volta parte de Porto Alegre às 18h30. Varig Fontes que acompanham a recuperação judicial da Varig revelam que os sócios da WebJet estariam interessados em uma eventual aquisição da companhia. Representantes dos sócios da WebJet participaram do encontro de apresentação do plano de venda da Varig para investidores, na segunda-feira no Rio. "A única coisa que eu sei é que os sócios da empresa tinham interesse em tomar conhecimento da operação", diz Coco.