Weg fecha parceria para soluções em energia solar

A fabricante de equipamentos elétricos Weg fechou uma parceria com a chinesa ET Solar para oferecer soluções para projetos de energia solar no Brasil, disse a empresa brasileira ontem à Reuters.

Segundo divulgação na véspera da ET Solar, a subsidiária da companhia no Chile e a Weg pretendem vender serviços como a construção de usinas em regime "EPC turnkey", em que o projeto é entregue concluído ao contratante, além de soluções de operação e manutenção de empreendimentos fotovoltaicos.

Em nota, a ET Solar afirmou que as empresas já iniciaram conversas com clientes e devem começar as atividades de construção de usinas solares no primeiro trimestre de 2016.

Procurada, a Weg afirmou, por meio da assessoria de imprensa, que não fará comentários adicionais por estar em período de silêncio.

O diretor administrativo da ET Solar para a América Latina, Jaime Portaluppi, disse em nota que as empresas cumprirão requisitos de conteúdo local do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para que os clientes possam utilizar financiamentos da instituição de fomento na contratação dos serviços.