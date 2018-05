Weidmann diz que diretrizes não impedirão alta de juros As diretrizes futuras apresentadas pelo Banco Central Europeu (BCE) após a reunião de política monetária da semana passada não impedirão a instituição de elevar as taxas de juros se as pressões inflacionárias surgirem, afirmou Jens Weidmann, membro do conselho diretor do BCE e presidente do Bundesbank, o banco central da Alemanha.