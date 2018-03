Wells Fargo paga empréstimo tomado do governo dos EUA

Na semana passada, o banco vendeu 12,25 bilhões de dólares em ações.

O Wells Fargo também pagou dividendos no valor de 131,9 milhões de dólares ao governo dos EUA como parte da quitação do empréstimo, de acordo com comunicado.

No total, a instituição financeira pagou 1,44 bilhão de dólares em dividendos ao governo norte-americano desde que tomou o empréstimo.

O Wells Fargo, com sede em San Francisco, estava entre os últimos bancos que ainda precisavam quitar a dívida com o governo dos EUA.

O Bank of America devolveu 45 bilhões de dólares ao governo no âmbito do programa de socorro ao setor financeiro (Tarp, na sigla em inglês). Na semana passada, o Citigroup vendeu 20 bilhões de dólares em ações e títulos para ajudar a pagar os empréstimos tomados do governo dos EUA.

O Tesouro dos EUA ainda detém garantias para comprar cerca de 110 milhões de ações do Wells Fargo, informou o banco.

(Por Elinor Comlay)