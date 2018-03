Wells Fargo pagará US$ 25 bilhões ao governo dos EUA

O Wells Fargo tornou-se nesta segunda-feira o último dos grandes bancos dos EUA a anunciar planos de pagar os US$ 25 bilhões de ajuda que recebeu do governo no auge da crise financeira. O banco de San Francisco levantará US$ 10,4 bilhões com uma venda de ações de forma a poder sair do Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (Tarp, na sigla em inglês). A maior parte da dívida será paga em dinheiro.

O anúncio veio depois de o Citigroup ter chegado a um acordo similar com os reguladores do sistema bancário, ainda na segunda-feira, e se segue a medidas semelhantes tomadas por JPMorgan Chase e pelo Bank of America. Goldman Sachs e Morgan Stanley, os últimos grandes bancos de investimento do país, também pagaram a ajuda do governo neste ano.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Perto de se livrar das restrições impostas pelo Tarp, o Wells Fargo ainda anunciou na noite desta segunda-feira que comprará, pagando em dinheiro, a participação minoritária da Prudential Financial na corretora que a empresa possui em sociedade com a Wells Fargo Advisors. Os detalhes do acordo não foram anunciados. As informações são da Dow Jones.