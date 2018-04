Wells Fargo tem lucro recorde no 2o trimestre

O banco norte-americano tem ampliado participação de mercado desde que comprou o Wachovia em 31 de dezembro e conforme rivais, incluindo a Countrywide, reduzem sua exposição a riscos ou desaparecem.

Muitos analistas, contudo, expressaram preocupação de que o Wells Fargo precisará levantar mais capital para cobrir potenciais perdas com financiamento de imóveis, incluindo a opção de hipotecas de taxa ajustável que herdou ao adquirir o Wachovia.

Embora tenha recebido 25 bilhões de dólares em resgate do governo dos Estados Unidos, descobriu-se após um "teste de estresse" que o banco ainda precisará captar 13,7 bilhões de dólares para reforçar seu capital.

O lucro líquido aplicável às ações ordinárias subiu para 2,58 bilhões de dólares no segundo trimestre, ou 0,57 dólar por ação, contra 1,75 bilhão de dólares, ou 0,53 dólar por ação, no mesmo período do ano anterior.

Antes do pagamento de dividendos, o lucro líquido do banco cresceu 81 por cento, segundo a instituição.

A receita do Wells Fargo quase dobrou para 22,51 bilhões de dólares, sendo 39 por cento do total do Wachovia.

Os resultados refletiram encargos de 0,08 dólar por ação atrelados à reposição dos recursos obtidos do governo, e de 0,03 dólar por ação com despesas de fusão e reestruturação.

O vice-presidente de crédito, Mike Loughlin, afirmou que o banco prevê que as perdas com crédito e ativos de baixo desempenho aumentem, apesar de "alguma moderação" no ritmo de crescimento em alguns portfólios de consumo.

(Reportagem de Jonathan Stempel)