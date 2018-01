WhatsApp diz que deixará de cobrar taxa de assinatura

O aplicativo de mensagens WhatsApp, da empresa norte-americana Facebook, informou em publicação no blog da companhia que deixará de aplicar a taxa de assinatura cobrada após um ano do uso do serviço.

"Estamos felizes de anunciar que o WhatsApp não irá mais cobrar taxa de assinatura", disse a empresa.

Por anos, o WhatsApp pedia que seus usuários pagassem uma taxa de uso do serviço após o primeiro ano de utilização.

"Conforme crescemos, descobrimos que essa abordagem não funcionou bem. Muitos usuários do WhatsApp não têm cartão de débito ou crédito e ficavam preocupados em perder acesso a seus amigos e família após seu primeiro ano", disse a empresa.

"Então, nas próximas semanas, iremos remover as taxas das diferentes versões do aplicativo, e o WhatsApp não mais irá cobrar pelo serviço", completou.

A empresa esclareceu que, mesmo com a retirada das taxas, não pretende introduzir anúncios no aplicativo. No entanto, disse que a partir deste ano, testará ferramentas que permitirão aos usuários utilizar o WhatsApp para se comunicar com empresas e organizações que desejarem.

"Isso pode significar se comunicar com seu banco sobre se uma transação recente foi fraudulenta, ou com uma companhia aérea sobre um voo atrasado", disse a companhia, sem dar mais detalhes.