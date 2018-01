Whirlpool corta 2 mil empregos, metade no Brasil A Whirlpool Corporation vai eliminar mais de 2 mil empregos no mundo, sendo cerca de mil deles no Brasil, segundo os detalhes da primeira fase do plano de reestruturação divulgados esta tarde na página de internet da empresa norte-americana. No Brasil, a empresa vai fechar a fábrica de refrigerados em São Bernardo, São Paulo, e consolidar a produção de refrigeradores em Joinville, Santa Catarina. A reestruturação, que será implementada em fases trimestre a trimestre, deve ser concluída nos próximos 12 a 18 meses com a eliminação total de 6 mil empregos no mundo. Na Europa, serão eliminados 250 empregos nesta primeira fase. Na Ásia, a empresa vai cortar 400 posições com a venda de fábricas e terceirização de operações fora das atividades principais na Índia e na China. Na América do Norte, serão cortados 300 empregos sobretudo por meio de aposentadoria voluntária. Outras 100 posições vão ser cortadas por meio da terceirização das operações de embalagens de peças de reposição. A empresa prevê que esta fase de reestruturação vai resultar em encargos de US$ 75 mi a serem declarados no primeiro trimestres e vai produzir economias de cerca de US$ 35 mi em 2001, subindo para cerca de US$ 50 mi numa base anualizada. No total, o plano de reestruturação deve resultados em encargos nos resultados antes dos impostos de US$ 300 mi a US$ 350 mi e em economias anualizadas de US$ 225 mi a US$ 250 mi, afirma o comunicado da empresa.