Whirlpool investe mais de R$ 300 milhões em 54 novos produtos

A Whirlpool, maior fabricante de fogões, refrigeradores e lavadoras, investiu mais de R$ 300 milhões no maior lançamento de produtos da empresa no País. O movimento da companhia pode parecer estranho diante do fraco desempenho das vendas de eletrodomésticos da linha branca, abalada pela crise. Mas segundo João Carlos Brega, presidente da empresa para a América Latina, o alvo do investimentos é o crescimento das vendas esperado só para 2019.

“Acreditamos que 2019 vai ser um ano de alta demanda para nós. Se ela será sustentável dali para frente, vai depender da eleição presidencial e das reformas”, disse o executivo. Para este ano e o próximo, ele prevê estabilidade do mercado, alegando que a compra de um eletrodoméstico depende de financiamento. Como ele não vê um recuo substancial do desemprego em 2017 e 2018, as chances de que os brasileiros tomem crédito para ir às compras de um bem de maior valor e financiado são reduzidas.

Os dados da empresa de consultoria GFK, que audita as vendas no varejo, mostram que as quantidades globais vendidas de eletrodomésticos da linha branca encerraram o 1º semestre praticamente estáveis , depois de uma queda 13% em 2016. As maiores quedas ocorreram nos refrigeradores, aparelhos de ar condicionado e fogões. O dado não foi pior, pois as lavadoras avançaram.

Diferenciação. A estratégia da companhia da fazer a maior renovação de linha da sua história começou dois anos atrás, exatamente em meio à crise. “Naquela época estávamos entrando numa tremenda crise, seria muito fácil corta o investimento e melhorar o resultado no curto prazo. Só que isso comprometeria o desempenho da empresa no longo prazo”, observou.

O resultado desse dois ano de pesquisa e investimento foi uma linha de 54 produtos que vão estar disponíveis para venda no último trimestre, quando as vendas crescem por causa da Black Friday e o do Natal.

O foco dos lançamentos, a maioria com a marca Brastemp, são produtos diferenciados. Entre eles está uma geladeira com compartimento para conservar a carne resfriada por 10 dias sem alteração de cor e, ao mesmo tempo manter a cerveja na temperatura certa; um filtro que produz água com gás, por exemplo. Além de produtos diferenciados, a empresa decidiu apostar na prestação de serviços ao consumidor por meio de um aplicativo.