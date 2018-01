Whirpool deixa Argentina e se muda para o Brasil A empresa de eletrodomésticos Whirpool Argentina deixará a cidade argentina de San Luiz e mudará toda sua produção para Joinville, no Brasil. O presidente da empresa, João Carlos Costa Brega, enviou um comunicado à governadora da província de San Luis, Alícia Lemme, na última terça-feira, informando sobre a decisão, já que a empresa desfrutava de benefícios fiscais. No comunicado, Whirpool justifica que a mudança é estratégica "frente aos problemas pela forte queda do volume comercializado no mercado de eletrodomésticos, o incremento nos custos dos insumos após a perda da conversibilidade e a liquação dos benefícios fiscais". Whirpool empregava 250 operários e já se encontra fechada. O pagamento das indenizações pelas demissões terá início a partir do próximo dia 6. Apesar de gozar de benefícios fiscais até 2011 e ter recebido empréstimos importantes no valor de aproximadamente 12 milhões de pesos que deveriam ser restituídos ao Governo Federal, a decisão da empresa é irreversível, segundo informações de fontes da Whirpool. Na última sexta-feira, a província de San Luis se gabou de ter baixado em 3,3% o índice de desemprego e agora enfrentará o fechamento de uma de suas principais fábricas de seu parque industrial, comprometendo uma importante rede de provedores, e provocando uma perda fiscal de 22 milhões de pesos/ano para o governo. A empresa de eletrodomésticos instalou-se na Argentina em 1983 e como não era uma marca reconhecida, negociou a compra da linha branca da empresa Philips por um período de dois anos, produzindo aparelhos com a marca Philips-Whirpool. Em uma área de seis hectares, com 18 mil metros cobertos, a empresa produzia entre 400 a 500 geladeiras por dia, com média total de 10 mil unidades por mês. Whirpool se localizava em uma região que nos anos 80 abrigava cerca de duas mil fábricas, hoje possui somente 340, segundo dados do governo de San Luis.