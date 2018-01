White Martins sai do Ibovespa A Bovespa retirou hoje as ações da White Martins do Ibovespa e do IBX (índices que medem o comportamento das ações). O motivo é a oferta pelas ações da companhia realizada hoje pela controladora americana Praxair. No caso do Ibovespa, a participação da companhia será distribuída proporcionalmente aos demais papéis da carteira. No IBX, os papéis serão substituídos pelas ações da EBE. Com isso, a Bovespa dá continuidade ao procedimento de retirar dos índices as ações que tiverem sua liquidez reduzida por conta de oferta pública. O leilão de oferta de compra pelas ações da White Martins pela sua controladora Praxair não trouxe surpresas. Foi vendido o lote total de 209.670.569 ações ao preço de R$ 1,31 por cada papel. O leilão movimentou R$ 274,7 milhões. A Bovespa ainda não foi informada se a venda foi suficiente para o fechamento do capital da empresa, segundo a assessoria de imprensa da instituição. Caso a Praxair consiga fechar o capital da White, a empresa estará obrigada a adquirir os papéis remanescentes no mercado. O período desta aquisição se inicia na data de realização do leilão de oferta pública e termina em seis meses após a data de realização da assembléia que aprovar as demonstrações financeiras do primeiro exercício social posterior ao cancelamento do registro. Essa prazo, de acordo com comunicado da Praxair, não irá ultrapassar outubro de 2002. As normas contam na Instrução 229 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O preço oferecido será o mesmo do leilão.