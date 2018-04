White previu a crise. Ninguém ouviu

Há seis anos, o canadense William White previu o colapso da economia mundial, avisou a todos os bancos centrais e até comprou uma briga com Alan Greenspan, ex-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). "Mas ninguém me ouviu." White era o economista-chefe do todo-poderoso banco central dos bancos centrais - Banco de Compensações Internacionais, o BIS. Em entrevista ao Estado, ele agora revela: nenhum BC pode dizer que não havia sido informado dos riscos que o mundo corria. Hoje aposentado, White conta ter pedido que os BCs repensassem suas estratégias e novos controles fossem adotados para evitar o "apocalipse". Mas o canadense acusa os xerifes da economia mundial de terem preferido seguir "o maestro Greenspan", e não frear a máquina financeira que, aparentemente, estava gerando lucros bilionários a todos. De seu escritório na sede do BIS, na Basileia, começou a coletar dados no início da década que apontavam para um caos. Sua estratégia foi a de iniciar uma campanha de alertas nas reuniões do fechado clube de BCs na Suíça. Sem uma reação, White decidiu apresentar seus alertas em uma conferência para a elite das finanças mundiais, em agosto de 2003, no Estado americano de Wyoming. Na plateia estavam os maiores economistas do planeta e Greenspan. O recado foi claro: a falta de regulação do sistema levará o mundo ao caos e os BCs não podem mais se preocupar apenas com metas de inflação. O congelamento do crédito, desemprego e falências seriam as principais consequências, além do colapso no mercado imobiliário americano. "A liquidez do sistema evaporaria", alertou White. "O que eu disse foi simplesmente que os BCs estavam arrumando sempre as situações e colocando mais dinheiro no sistema", conta. No fundo, o que ele questionava era a insistência dos EUA em manter juros baixas por um longo período. Uma taxa mais elevada ajudaria, segundo ele, a evitar bolhas financeiras. Greenspan, que não estava acostumado a ser enfrentado, não se pronunciou nem sobre a apresentação e levou meses para voltar a falar com White, ainda que apenas de forma cordial. O que White acabara de fazer era pôr em dúvida publicamente a eficiência da política de Greenspan. White decidiu seguir com sua campanha. Sua esperança era de que alguém o levasse a sério. No relatório anual do BIS de 2003, o canadense voltou a falar da possibilidade de o sistema estar gerando a pior crise de todas. Ele ainda criticou as agências de risco: os atores que elas classificam são as empresas que pagam por seus serviços. Nos três anos seguintes, os relatórios do BIS foram cada vez mais explícitos, criticando o Fed, alertando que o mercado não estava levando em consideração os riscos e até apontando os problemas no mercado de subprime. White tentou ser ainda mais claro nos anos seguintes. Ben Bernanke, que na semana passada esteve no BIS para a reunião anual, foi outro que ignorou os alertas desde que assumiu a presidência do Fed em 2006. No fim daquele ano, a entidade na Basileia descreveu como uma perda generalizada de confiança começava a ganhar terreno em relação aos EUA. White conta como fez uma última e desesperada tentativa de ser ouvido. No relatório anual do BIS de 2007, advertiu: nem a depressão de 1930, nem a crise asiática dos anos 90 nem o estouro da bolha da Nasdaq foram previstas. Pior, cada uma foi precedida por um período de baixa inflação e um "crescimento exuberante". O recado era claro: o mundo caminhava para o mesmo destino. Poucos dias após a publicação daquele último documento, o banco Bear Stearns pediu um resgate estatal de US$ 3 bilhões. "O resto da história todos nós conhecemos e estamos vivendo", disse White. "Como o mundo dá voltas."