Wilson Ferreira Jr, da CPFL, será o novo presidente da Eletrobrás

O executivo Wilson Ferreira Jr, atual presidente da CPFL, que deixará a empresa em 1º de julho, depois de 18 anos no cargo, será o novo presidente do grupo Eletrobrás, segundo fontes do governo.

Ferreira Jr já aceitou o convite, mas pediu um tempo para se liberar de compromissos com o grupo de energia sediado em Campinas. O atual presidente da Eletrobrás, José da Costa Carvalho Neto, deve colaborar com o processo de transição da empresa.