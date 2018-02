Wise Up anuncia compra da escola de inglês Number One

Atualizado às 14:55

SÃO PAULO - Um mês após anunciarem sociedade na rede de escola de idiomas Wise Up, os empresários Flávio Augusto da Silva e Carlos Wizard Martins informaram hoje a compra de 100% da rede Number One, que atua predominantemente em Minas Gerais. A aquisição cria uma nova holding, a Wiser Educação, onde Flávio Augusto detém 65% e Carlos Wizard e Charles Martins (filho de Carlos) ficam com 35%.

Por conta de uma cláusula contratual, o valor da transação não foi revelado. Segundo os empresários, o dinheiro usado para comprar a Number One é proveniente do caixa das empresas ligadas a holding Wiser Educação, não tendo relação com o aporte realizado recentemente por Carlos Wizard. O grupo Wiser Educação começa a operar com 455 escolas e a meta é alcançar mil unidades até 2020. Além da Number One, o portfólio da holding tem as marcas Wise Up e You Move.

Em teleconferência com a imprensa, Carlos Wizard prometeu mais novidades e disse que está avaliando outras duas redes no País. "Essa é apenas a primeira de uma série de aquisições. Vemos um grande potencial neste mercado e queremos promover cada vez mais a possibilidade do aprendizado de idiomas no Brasil", explicou.

A Number One é uma rede de escolas de idiomas criada em 1972 em Belo Horizonte. Atualmente, são 135 unidades e cerca de 2.500 funcionários. O faturamento global no ano passado foi de R$ 102,5 milhões. Tradicionalmente, o público da Number One é composto por adolescentes e o da Wise Up por adultos. A ideia é juntar esses segmentos. O objetivo é levar a marca para todo o País.