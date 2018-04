Wolfowitz descarta renúncia e vê ´campanha suja´ contra ele O presidente do Banco Mundial (Bird), Paul Wolfowitz, afirmou nesta segunda-feira, 30, que não irá renunciar ao cargo, devido a uma acusação "falsa" de conflito de interesse contra ele sobre a promoção que deu à namorada. Wolfowitz, ex-vice-secretário da Defesa dos EUA e um dos arquitetos da guerra contra o Iraque, é acusado de violações das normas éticas do banco Mundial por ter beneficiado sua namorada, funcionária da instituição, com promoções e elevações de salário. Em comunicado a um painel bancário especial que analisa se Wolfowitz desrespeitou questões éticas e outras regras ao aprovar a promoção, o chefe do Bird disse ser vítima de uma "campanha suja" para expulsá-lo do cargo. "Eu não acredito que fazer isso sirva aos interesses do mundo pobre, que supostamente devem vir em primeiro lugar para nós", disse ele. Bush O presidente dos EUA, George W. Bush, reafirmou que Wolfowitz "deveria ficar" na presidência do Banco Mundial. "Minha posição é a de que ele deveria ficar. A ele deveria ser dado o direito de se defender. E eu aprecio o fato de que ele avançou, ajudou o Banco Mundial a reconhecer que a erradicação da pobreza é uma prioridade importante para o banco", disse Bush durante entrevista coletiva junto com líderes europeus em Washington. (com Associated Press)