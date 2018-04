Wolfowitz diz que errou ao promover namorada e pode cair Como já era esperado, o salário de Shaha Riza, namorada de Paul Wolfowitz, presidente do Bird, foi um dos assuntos mais comentados na reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (Bird) e já provoca repercussões. Como informou o Estado nesta semana, Shaha era funcionária do Banco Mundial e foi transferida para o Departamento de Estado em setembro de 2005, pouco depois de Wolfowitz assumir a presidência do Bird. Na transição, ganhou aumento salarial de US$ 61 mil (mais de 40%) - seu salário foi para US$ 193.590 por ano. Ela passou a ganhar mais do que a secretária de Estado, Condoleezza Rice, que recebe US$ 183.500 brutos por ano. O corpo diretor do Banco Mundial vai deliberar sobre o caso. Wolfowitz disse nesta quinta-feira, 12, que se encontrou com o corpo diretor (board) do Banco Mundial e propôs que seja julgado o acordo para a transferência de sua namorada, do Bird para o Departamento de Estado dos EUA. "Eu aceitarei qualquer remédio que for proposto", disse. O presidente do Bird abriu a entrevista coletiva pedindo desculpas pelo envolvimento no caso e se recusou a responder se renunciaria ao cargo de presidente. "Vou começar pela questão que eu sei que está na mente de todos", disse Wolfowitz. E embora tenha reconhecido que "há riscos para a instituição", disse que não queria especular sobre quais seriam estes riscos nem sobre a decisão do board. "Eu aceitarei o que quer que o Board decida", reiterou. "Há dois anos, quando eu vim para o Banco, eu levantei a questão sobre o potencial conflito de interesse e pedi ajuda sobre a questão. Levei a questão para o Comitê de Ética e, depois de amplas discussões com o presidente, a recomendação do Comitê foi para promover e realocar Shaha Riza", afirmou. "Isto não foi uma tentativa de proteger interesses pessoais". "Também peço por alguma compreensão. Estou vivendo um doloroso dilema pessoal", disse. Ele acrescentou que de "boa fé" iniciou os procedimentos para implementar o aconselhamento do Comitê de Ética do Bird, mas disse ter responsabilidade formal pelos detalhes no acordo para transferência. No entanto, ele declarou que não se envolveu "voluntariamente" no processo de transferência de sua namorada. "Não tentei esconder minhas ações. Eu me arrependo por não ter me mantido fora (disto)", afirmou. "Olhando para trás eu deveria ter seguido meu instinto e ter ficado fora das negociações", lamentou. "Isto não apenas é um dilema pessoal, mas eu também tive de lidar com isto quando eu era novo na instituição", acrescentou. Polêmica O fato é que o Bird continua pagando o salário da namorada de Wolfowitz, que era conselheira de comunicações no Departamento de Oriente Médio do banco antes de ser transferida. A propósito, a principal bandeira empunhada por Wolfowitz no Bird é o combate à corrupção e nepotismo nos países pobres. Ele foi vice-secretário de Defesa dos Estados Unidos e um dos principais arquitetos da Guerra do Iraque. ?É irônico que Wolfowitz passe sermões em países pobres sobre boa governança e combate à corrupção, enquanto fecha os olhos para uma promoção irregular e um enorme aumento para a namorada?, disse Bea Edwards, diretora do Projeto de Responsabilidade do Governo, uma ONG . Funcionários do Bird vazaram documentos para a ONG, que passou a história aos jornais. ?Segui os conselhos do Comitê de Ética do banco para chegar a um acordo que equilibrasse os interesses da instituição e da funcionária em uma situação excepcional e sem precedentes?, afirmou Wolfowitz. Ele disse estar disposto a cooperar com as iniciativas para investigar o caso. Tentando abafar a revolta dos funcionários, que dizem que Shaha está sendo protegida, Wolfowitz enviou um e-mail a todos assumindo ?total responsabilidade? pela promoção de Shaha.