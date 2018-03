WSJ: BofA entregará documentos da compra do Merrill

Durante depoimentos com o procurador-geral de Nova York Andrew Cuomo e encontros com outros reguladores, autoridades do banco diversas vezes de recusaram a responder perguntas sobre os conselhos legais envolvendo a aquisição do Merrill, citando o privilégio que protege a conversa de clientes com advogados. A nova abordagem legal busca, em parte, abrir o caminho para uma resolução de diversas investigações, afirmaram as fontes.

A intenção também é de amenizar a pressão sobre o banco, que trabalha para restabelecer a estabilidade em meio à saída inesperada do executivo-chefe, Kenneth Lewis, no final deste ano. O conselho votou para abrir mão do privilégio na sexta-feira. Hoje, o banco informou o escritório de Cuomo que havia mudado de posição e estava abrindo mão do privilégio. As informações são da Dow Jones.