Xeques sauditas ainda são os reis do petróleo O domínio saudita sobre o petróleo não é mais como antes. Mas os xeques ainda controlam a torneira da principal fonte de energia mundial e ainda usam seu poder principalmente como uma força para a estabilidade. Os reis do petróleo são os sauditas, agora e até que os poços sequem. Ultimamente, os xeques têm sido considerados comandantes instáveis de um cartel do petróleo decadente, enfraquecidos diante do crescente poder petrolífero russo, enquanto o Iraque está à espreita para usurpar o lugar deles no Oriente Médio. Muito pouco provável. Há alguma verdade na imagem de uma monarquia do deserto em declínio: o cacife do petróleo saudita não é tão absoluto quanto costumava ser e, o povo saudita, que tem alta taxa de natalidade, está menos próspero. Mas existem alguns fatos básicos sobre o território e o que há debaixo dele que simplesmente não podem ser ignorados. Os sauditas não só estão sentados sobre o maior quinhão de reservas do globo, como também são a única nação com tanto excesso de capacidade que pode inundar os mercados a qualquer momento. Como se vangloria uma autoridade saudita: "Sempre poderemos abrir as torneiras e prejudicar os outros produtores." Ninguém faz melhor uso da arma do petróleo. Porém, ultimamente, há maior probabilidade de os sauditas causarem danos a seus colegas fornecedores de petróleo (especialmente os russos) do que prejudicar os consumidores - especialmente os Estados Unidos. De fato, os americanos e os sauditas muitas vezes parecem estar tramando contra outros produtores ou fontes de energia. E de fato estão. Desde o fim da Guerra do Golfo, em 1991, Riad e Washington tornaram-se co-líderes de uma liga global informal de produtores e consumidores de petróleo, todos conspirando para manter os preços os mais estáveis possíveis, em níveis que não inflijam muitos aborrecimentos a ambos os lados. Essa é uma âncora crucial para a economia global. Mas esse fato surgirá como uma surpresa para a maioria dos americanos, para quem os sauditas ainda evocam o cartel inimigo do petróleo da década de 70 e, é claro, os recentes eventos mais desastrosos. Não existe nenhum mercado mais verdadeiramente "global" que o do petróleo, uma commodity fluida facilmente transportável entre produtores e consumidores espalhados por todo o planeta. Qualquer pequeno salto no suprimento ou na demanda é capaz de provocar ondas caudalososas pelo mundo. Os sauditas são os produtores número 1, com um quarto das reservas mundiais conhecidas. Os americanos são os consumidores número 1, queimando todos os dia cerca de um terço do petróleo existente no mercado. Assim, há uma certa comunhão de interesses que têm sido reconhecidos desde que o presidente Franklin Roosevelt e Abdelaziz ibn Saud, o patriarca que deu à nação seu nome, se reuniram em 1945 e estabeleceram uma conexão estratégica. "Aprendi mais conversando com ibn Saud durante cinco minutos do que aprenderia com a troca de duas ou três dezenas de cartas", disse Roosevelt ao Congresso. Desde então, acordos implícitos entre presidentes americanos e potentados árabes têm sido a chave da relação. "Sabemos de nossos interesses", diz uma autoridade saudita. "Temos diferenças especiais e pontos de convergência especiais." Nos últimos dez anos, a aliança informal gerou uma intimidade nunca vista. Mas seu futuro pareceu sombrio depois dos acontecimentos de 11 de setembro. Políticos americanos de todas as correntes começaram a clamar pela "libertação do petróleo estrangeiro", o que foi interpretado como libertação do petróleo árabe e particularmente do petróleo saudita. Os americanos ficaram incensados pelo fato de Osama bin Laden e a maioria dos seqüestradores de 11 de setembro terem nascido e sido criados na Arábia Saudita. E os sauditas observaram com horror o fato de Washington continuar a apoiar o primeiro-ministro Ariel Sharon na sua guerra contra os palestinos. "Não é fácil para nós lidar com um mercado que constantemente é hostil ao mundo árabe", disse um influente saudita. Mas Washington e Riad são quase tão dependentes um do outro quanto um casal pode ser. Chame os laços de hábito, aliança, interesse mútuo, o que for, sauditas e americanos estão presos uns aos outros. Os sauditas são a maior fonte de petróleo para o mercado americano, mas essa é só uma parte do cenário. Muitos países extraem petróleo - mais de 60, produzindo mais de 76 milhões de barris ao dia. Mas quase todos usam ou exportam cada gota que conseguem extrair do solo. Não os sauditas. Eles podem elevar a produção dos atuais 7,2 milhões de barris ao dia para 10,5 milhões em muito pouco tempo, para impedir que os preços subam em tempos de crise. "Basicamente, é isso que garante os mercados mundiais", diz Walid Khadduri, editor do The Middle East Economic Survey (Relatório Econômico do Oriente Médio). Portanto, não tomemos ao pé da letra toda essa conversa do presidente e da imprensa sobre "desmamar a América do petróleo árabe". Isso tornaria os suprimentos dos EUA menos garantidos, como este governo sabe muito bem. Considere o que os sauditas fizeram um dia após 11 de setembro. Sem espalhafato, mas com grande efeito, decidiram ignorar as cotas acertadas acordado com seus colegas produtores. Nas duas semanas que se seguiram, despacharam 500 mil barris de petróleo extra ao dia para os EUA. O resultado: no meio de uma enorme crise com o Oriente Médio que poderia ter levado os preços à estratosfera, o preço do petróleo caiu de US$ 28 o barril antes do atentado terrorista para US$ 20 ou menos poucas semanas depois. Quem a não ser os árabes teriam feito isso acontecer? Na realidade, ninguém mais. Extração Não é só o fato de eles terem tanto petróleo. É que, para eles, é muito fácil e muito barato extraí-lo do solo. O "custo de extraçãoo" como eles chamam no setor, é de cerca de US$ 2 ou menos por barril de petróleo bruto. Saindo dos poços dos EUA, custa o dobro, e na Rússia, até o triplo. Certamente que novas reservas estão entrando no sistema o tempo todo, de Angola ao Alasca, e novas tecnologias continuarão a baixar o custo das extrações difíceis, como debaixo do fundo do mar, de terras congeladas e das chamadas areias petrolíferas do Canadá e da Venezuela. Mas essas fontes sempre serão mais caras do que o petróleo saudita e é na margem de lucro que está um outro segredo do domínio saudita no passado e no futuro. É claro que as relações nem sempre foram tão cordiais. Durante a guerra entre árabes e israelenses, em 1973, o rei Faisal, da Arábia Saudita, decidiu reduzir os suprimentos de petróleo para boicotar os EUA por causa de seu apoio a Israel. A Organização do Países Exportadores de Petróleo (Opep) apoiou a atitude dele e todos os produtores de petróleo amealharam lucros fabulosos. Quando os custos pularam para fora dos gráficos, o mundo econômico tremeu. Os americanos abriram mão dos carros grandes em favor de veículos menores, mais econômicos. Porém, em 1979, quando a ascensão do aiatolá Khomeini no Irã precipitou um segundo choque de preços, surgiu nos sauditas um novo interesse em aquietar a crise. Eles tinham investido grande parte dos lucros da bonança da década de 70 no Ocidente, principalmente nos EUA. Portanto, o que era ruim para a economia americana agora era ruim para eles, também. (E mesmo no auge do boicote de 1973, os sauditas continuaram a abastecer secretamente a frota americana no Mediterrâneo). No final da década de 80, o poder da Opep estava enfraquecendo. Isso deveu-se parcialmente à criação de organizações como a Agência Internacional de Energia (AIE), que direcionou os EUA e outros consumidores para um tipo de cooperativa de compradores. Além disso, os choques do petróleo da década de 70 tornaram mais atraentes fontes de energia que não eram da Opep e nem do petróleio: sondagem em águas profundas no Mar do Norte, energia nuclear, até mesmo moinhos de vento mereceram uma reconsideração. Neste ínterim, a desintegração da União Soviética trouxe a súbita promessa de que as imensas reservas do Mar Cáspio logo se abririam para o Ocidente, enfraquecendo ainda mais a Opep. Os laços que unem os EUA à Arábia Saudita e a seu vizinho, o Kuwait, o segundo maior exportador do Oriente Médio, forams selados no final da década de 80 e início da de 90 (como sempre, na base do acordo de cavalheiros e não de um tratado). Em 1987 e 1988, Washington permitiu que tanques kuwaitianos portassem a bandeira americana e depois enviou uma frota para protegê-los e proteger do Irã os embarques sauditas no Golfo Pérsico. Em 1990, quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait e ameaçou a Arábia Saudita, os EUA montaram uma aliança maciça e foram para a guerra. Depois disso, soldados americanos estacionaram em ambos os países e lá permanecem até hoje. No mês passado, o vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, esteve na cidade saudita de Jidá discutindo os últimos levantes regionais com o princípe-herdeiro, Abdullah. Com base nessa relação, um entendimento estratégico vem se desenvolvendo entre os ricos consumidores de energia liderados pelos EUA e a Opep, liderada pela Arábia Saudita. Há freqüentes consultas, e Riad até mesmo tem pressionado por uma relação mais formal com a organização de consumidores. "Os EUA estão preocupados com a garantia do suprimento", diz Klaus Rehaag, um analista da AIE. "E a Opep está preocupada em garantir a demanda." Os preços ainda oscilam, às vezes loucamente. Nesta época de estoques "just in time", o atraso na chegada de suprimentos de petróleo pode causar um choque, o mesmo acontecendo com uma súbita queda na demanda. A recessão asiática de 1997 fez com que os preços do petróleo despencassem para menos de US$ 10 o barril. Os sauditas e o restante da Opep diminuiram a produção e em breve os preços saltaram para US$ 35 o barril, no início de 2000. Mas o "ponto ideal", como chamam os comerciantes árabes, é de US$ 18 a US$ 20, e é nesse nível que eles tentam manter o preço. Em qualquer caso, considerando a inflação, os americanos pagam hoje nos postos de gasolina mais ou menos o mesmo valor que pagavam no primeiro choque do petróleo, em 1973, e hoje a volatilidade é menor, também. Os sauditas fazem um esforço especial para manter seus amigos americanos satisfeitos (e dependentes), concedendo aos EUA um desconto de cerca de US$ 1 por barril que não concedem a outros consumidores. Com suas altas margens de lucro, imaginam compensar em boa vontade o que sacrificam na em receita. É um preço razoável a pagar pela proteção americana contra Saddam e outros predadores. E, enquanto os EUA se preocupam em manter armas nucleares, biológicas e químicas fora das mãos dele, os sauditas garantem que ele seja privado da arma do petróleo, também. No final de 2000, Saddam tentou interromper sua produção para atrapalhar o mercado. Riad simplesmente abriu as torneiras e preencheu a lacuna. Será que os sauditas são invencíveis? Eles às vezes soam como se achassem que sim. "Vocês querem alternativas? Isso é apenas muita conversa fiada", disse um ex-alto funcionário do Ministério do Petróleo saudita. "Suponhamos que você estabeleça como meta o custo de energia alternativa em tantos dólares por btu (unidade de calor) - e depois nós reduzimos o preço do petróleo para menos do que isso. Todos seus investimentos irão pelo ralo". É concebível que a Rússia possa suplantar a Arábia Saudita na liderança da exportação de petróleo mundial. Porém, como deixou claro um recente relatório especial da AIE, Moscou terá de sanear muita de sua corrupção para atrair bilhões de dólares em novos investimentos necessários para modernizar sua indústria. Se fizer isso e se conseguir construir novos oleodutos e portos para exportar seu petróleo, se sua situação política permanecer estável, se o crescimento da sua economia doméstica não fizer com que use mais petróleo do que produz - então, a Rússia terá uma chance. Isso é mais ou menos parecido com a perspectiva de os americanos redescobrirem a economia de combustível e começarem a dirigir carros menores. Até então, não haverá tuma coisa tal como "libertação do petróleo estrangeiro".