Xerox fecha 2000 com prejuízo de US$ 384 mi A Xerox apresentou prejuízo líquido de US$ 119 mi no quarto trimestre e fechou o ano de 2000 com saldo negativo líquido de US$ 384 mi. Em 1999, a empresa teve lucro de US$ 1,424 bi. A receita da Xerox no quarto trimestre caiu 13% para US$ 4,83 bi, de US$ 5,524 bi em igual período de 1999. No ano passado, a receita da Xerox recuou para US$ 18,632 bi, de US$ 19,548 bi no ano anterior. No quarto trimestre, o prejuízo líquido por ação foi de US$ 0,19, ante lucro de US$ 0,41 por ação, ou US$ 294 mi, no quarto trimestre de 1999. O prejuízo operacional, de US$ 0,31 por ação, no quarto trimestre ficou pouco acima do esperado. Os analistas ouvidos pela First Call/Thomson previam prejuízo operacional de US$ 0,30 por ação. O resultado do quarto trimestre inclui encargos de US$ 40 mi para reestruturação e pesquisa e desenvolvimento para a unidade Tektronix. A companhia também registrou no trimestre um ganho de US$ 119 mi com a venda de operações na China. A fabricante de copiadoras tem sido negativamente afetada por vendas historicamente baixas por causa da desaceleração econômica nos EUA e da forte concorrência no setor. Segundo o chairman, Paul A. Allaire, no entanto, a Xerox está melhorando sua geração de caixa, principal objetivo da companhia no momento. "A Xerox fortaleceu sua posição de caixa no quarto trimestre e fechou o ano com mais de US$ 1,7 bi em caixa", afirmou num comunicado. Anne M. Mulcahy, presidente e principal executiva operacional, acrescentou que a Xerox está "implementando agressivamente" seu plano de corte de custos, que deve resultar em economias de mais de US$ 1 bi até o fim deste ano. Como parte do plano, a empresa vai cortar 4.000 empregos no primeiro trimestre, cortes que serão aprofundados ao longo do ano. As informações são da agência Dow Jones.