Yahoo anuncia lucro de US$ 50,8 milhões no 2º trimestre A empresa de serviços na internet Yahoo Inc. anunciou que teve um lucro líquido de US$ 50,828 milhões no segundo trimestre deste ano (US$ 0,08 por ação), após um lucro de US$ 21,394 milhões no mesmo período de 2002 (US$ 0,03 por ação). A receita alcançou US$ 321,406 milhões no período abril/junho de 2003, de US$ 255,792 milhões no mesmo trimestre do ano passado. O lucro da Yahoo ficou de acordo com a previsão dos analistas consultados pela Thomson/First Call; a receita superou a previsão de US$ 315,1 milhões. A divulgação do resultado da Yahoo aconteceu depois do fechamento da Bolsa de Nova York. No pregão de hoje, as ações da empresa haviam subido 0,54%. As informações são da Dow Jones.